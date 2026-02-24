立院苦熬2年沒休會 韓國瑜：血壓已跟身高一樣高

立法院長韓國瑜總是妙語如珠。（記者王藝菘攝）

因應立法院新會期開議，國民黨今日下午召開「立法實務研討會」，立法院長韓國瑜受邀到場致詞向全體國民黨團成員表示，大家跌跌撞撞、連滾帶爬、迷迷糊糊、又打又摔，一起熬過2年，而且是全覆蓋、無休假、無停止的會期，一路走來真不容易，這2年下來他的血壓已經跟身高一樣高，原本105的血壓值如今快要達到170。

韓國瑜說，立法院這2年都沒有休會，實在太辛苦，但新會期大家仍肯定不會輕鬆，而且要不停的拼搏下去，他期許國民黨團成員在新會期可以一切平安，趨吉避凶，並且做一個更符合人民期待，受人民喜愛的立法院黨團。

韓國瑜指出，昨天他與賴清德總統見面時建言，在「康熙字典」當中，國內外的漢學家認為最厲害的中國字就是「化」字，把一切不可能化為可能，讓暗黑、負面化為光明，這是他要提供給總統以及台灣各界參考，也要給國民黨團成員一個心理建議。

軍購條例付委 「蓋住口鼻的紙拿開」

他接著說，滿清八旗建立清朝，其中一位鐵帽子王因為觸怒龍顏，皇帝想要把他處死，但此舉可能引發其中一個旗造反，皇帝只能殺他於無形，於是找了一位清朝宮中的老太監，把這個鐵帽子王綁起來，並在其臉上貼了4、5張浸濕的薄紙後，那個人就沒有呼吸，即便家屬不滿找法醫鑑定，也完全看不出痕跡。

韓國瑜表示，這個故事讓他想到黨團運作，一個有觀察力、有洞悉力的黨團領導者，應該要想有沒有一張一張紙的危機，能讓口鼻閉起來，讓大家逐步窒息？如果有，誰是牙籤？可以戳破並且一張一張的拿掉，他強調，在任何時候都有危機，無論國家層面、政黨或個人皆是如此，可以趨吉避凶、化解危機的人，才是聰明有智慧的領導者，希望國民黨團能夠在困難、一團黑暗中找到一絲一毫的光明，若要帶著黨團成員衝出去，靠的就是勇敢。

柯建銘交出萬年總召 感覺很豁達

韓國瑜強調，今天讓軍購特別條例進入付委審查，大家就可能把一張張蓋住口鼻的紙拿開，而且要思考清楚，如果一個錯誤判斷，大家會不會變成四面楚歌？大家都沒有想到從今天下午開始，立法院民進黨團的3個黨團幹部全都換人，他去看民進黨團總召柯建銘時，心理蠻難過的，但柯的表現很豁達，他對柯說「辛苦了」，「古今多少事，都付笑談中」，柯建銘在立法院33年，今天交出總召的位子，民眾黨立院黨團3個幹部也都換人，新的挑戰與新的局面即將來臨，再加上中美對抗、地緣政治衝突劇烈，台灣內部到底還能承受多少張紙蓋在我們的口鼻之上？他希望大家要有智慧與勇氣化解。

