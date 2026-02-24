陳清龍問何時提名新NCC委員？ 卓榮泰：立院先排審我才知道要提誰

行政院長卓榮泰（中）24日赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

我國國家通訊傳播委員會（NCC）現任委員人數不足、運作出現窒礙，行政院去年曾提名人選但遭立法院否決，對此，民眾黨立委陳清龍今關切行政院長何時再提名；卓榮泰反批，行政院去年提名人選被立院擋下，在野不分青紅皂白否決是「離譜且荒唐」，呼籲國會盡速排審人事案，才知道「大院喜歡什麼樣的人」。

行政院長卓榮泰今受邀出席立法院新會期院會，進行施政報告並接受黨團質詢。期間，民眾黨立委暨黨團總召陳清龍關切，NCC委員目前僅剩3人、今年8月任期屆滿，但行政院去（2025）年7月底才提名新任委員人選，被立院否決後檢討3個月，行政院是否有要重新提名NCC委員？

卓榮泰答詢表示，對立法院否決新任NCC委員人選感到遺憾，他至今仍在檢討缺失、但還沒找到原因，反批在野否決人事案是離譜的決定，不看專業、經驗，只看黨派，行政院再找經歷、專業為國會接受，且不被政黨排斥的另外4人，「已經很難找到」。

陳清龍追問，未來NCC委員提名能否比照中選會模式進行？卓榮泰拉高聲量回應，中選會提名模式是好的開始，「但是為什麼後來的NCC投票，你們會變成這個樣子？有沒有考慮到兩院的良性互動？」；陳清龍說，行政院是否要讓NCC委員「團滅」？讓機關完全停擺？

面對陳清龍質疑，卓榮泰重申，行政院早已提出相關人選，呼籲立法院盡速排審NCC委員人事同意權案，「我才知道到底大院喜歡什麼樣的人，同意來擔任國家重要工作。」

