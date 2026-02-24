放棄中國籍程序不完備 李貞秀：遵守中華民國憲法 沒有爭議

綠委質疑國籍與忠誠問題，李貞秀舉「霸凌」紙張抗議。（記者廖振輝攝）

民眾黨不分區立委李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，登記參選立委仍具「雙重戶籍」涉違反兩岸條例。立法院今日邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告並備質詢，民進黨立委陳培瑜質詢時，質疑李貞秀的國籍與忠誠問題，並表示，「我不叫她李委員，我認為她沒有資格擔任台灣的立委，請允許我叫她李女士」。

李貞秀則當場高舉「霸凌」、「敬請遵守中華民國憲法」紙張抗議，並於會後受訪表示，對中華民國憲法的唯一忠誠是全體國民，尤其是所有公職人員最基本的國家信仰。李貞秀說，今天所有的公職人員是不是對中華民國憲法宣誓，是不是遵守中華民國憲法？如果遵守中華民國憲法，今天沒有任何爭議。

李貞秀說，從前總統蔡英文、陳水扁、馬英九以來都是如此，希望賴清德總統好好地做全民總統，做中華民國的總統。

李貞秀強調，自己對國家的忠誠無庸置疑，但陳培瑜及卓榮泰在議場中未稱呼她「委員」，而是直接稱「李貞秀女士」，此舉形同公然霸凌中華民國立法委員，令人遺憾。這不只是對她個人的不尊重，也是對人民選出的立法委員與憲政體制的不尊重。

