台中將追加30億預算 盧秀燕又批中央補助「不合法、不合規」

盧秀燕今市政會議因要追加預算，又批中央不合法不合規。（記者蘇孟娟攝）

台中市配合新學年辦理營養午餐免費等政策，將提出追加30億預算案，台中市長盧秀燕指出，新財劃法提高地方政府獲配補助，「不幸」總統、行政院未公告、副署，甚至反減少給台中市138.82億的補助，「沒給新的反把舊的減少，不合法、不合規」，呼籲中央盡快依法還錢、撥款。

盧秀燕春節後首次市政會議中提出，台中市是全國第二大城，要把大家庭照顧好並不容易，柴米油鹽醬醋茶，儘管台中財政非常非常辛苦，但該做的事會想辦法籌措，議會新會期即將展開，將提出今年度第一次追加預算案，追加預算重點項目包括免費營養午餐、擴大包租代管、增居住式身心障礙福利機構及改建優化舊市府機關等，其中免費午餐促11億9344萬；台中市主計處指出，追加歲入30億6992萬4000元，主要是統籌分配稅款，歲出33億1457萬1000元，主要是學校午餐免費等新計畫，歲入歲出短絀2億4464萬7000元，將以賒借收入彌平。

盧秀燕說，現在的財劃法下地方上繳中央多，分配回來的少，立法院修正且通過新財劃法提高各級地方政府分配補助金額，但不幸總統、行政院未公告、副署，反減少地方政府補助，台中財源未增反減少138.82億元，歲入歲出短差高達145.83億，她呼籲中央全台民眾全是賴政府的公民，應依法儘快把新財劃法增加的金額分配給地方政府，「不能沒給新的反把舊的減少，不合法、不合規」，應把138.82億補助還給台中市，並把新財劃法通過新增加的預算給地方。

