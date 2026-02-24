為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    拚民進黨新北初選出線 蔡美華邀桃園2綠議員汐止掃街

    2026/02/24 15:46 記者俞肇福／新北報導
    民進黨新北市議員初選將於3月下旬登場，有意登記參與新北市汐金萬選區黨內初選的參選人蔡美華（中）今天（24日）邀請桃園市議員劉仁照（右）、陳睿生（左）陪同到汐止掃街。（圖為蔡美華提供）

    民進黨新北市議員初選將於3月23日至29日登場，獲得現任資深議員周雅玲力挺的汐金萬選區參選人蔡美華今天（24日）繼續衝刺，蔡美華先到汐止火車站向通勤族拜票後，再邀請桃園市議員劉仁照、陳睿生赴金龍市場掃街。蔡美華強調，她會向2位學長學習，請鄉親給予年輕有為的她機會，她一定會延續周雅玲的服務。

    蔡美華今日結束早上汐止火車站拜票行程後，邀請劉仁照、陳睿生赴金龍市場掃街，沿途不少攤商、鄉親上前打招呼，並稱讚，蔡美華真的「骨力」，參選以來展現為地方注入十足活力，周雅玲嚴選的接班人是相當優質的年輕人。

    劉仁照表示，過去自己在選立委時，蔡美華傾力幫忙輔選，現在美華從幕後到幕前、轉戰市議員他當然要情義相挺，所以今天北上到汐止，向鄉親推薦蔡美華。

    陳睿生也表示，過去⁨蔡美華⁩一直是大家倚重的慕僚長，這次她披上戰袍爭取為民服務，他從桃園新屋趕來汐止支持，希望蔡美華可以順利通過初選民調，贏得大選。

    蔡美華說，非常感謝2位優秀的議員來站台，一起跟汐止鄉親問候。她會向2位學長學習，請鄉親給予年輕有為的她機會，電話民調唯一支持蔡美華，未來她必會延續周雅玲的服務，更進一步讓「挺美的」汐金萬觀光景點、美食與人情味傳到全台灣、全世界。

    民進黨新北市議員初選將於3月下旬登場，有意登記參與新北市汐金萬選區黨內初選的參選人蔡美華（前排中）今天（24日）邀請桃園市議員劉仁照、陳睿生陪同到汐止掃街。（圖為蔡美華提供）

