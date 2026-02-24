陳培瑜質疑李貞秀國籍爭議 喊話韓國瑜立法院要有態度

民進黨立委陳培瑜質詢時，質疑民眾黨立委李貞秀的國籍與忠誠問題。（廖振輝攝）

民眾黨不分區立委李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，登記參選立委仍具「雙重戶籍」涉違反兩岸條例。立法院上午邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告並備質詢，民進黨立委陳培瑜質詢時，質疑李貞秀的國籍與忠誠問題，並表示，「我不叫她李委員，我認為她沒有資格擔任台灣的立委，請允許我叫她李女士」，陳培瑜還透露，有人威脅民進黨「不撤回李貞秀的案子就繼續擋軍購」；李貞秀則高舉「敬請遵守中華民國憲法」紙張抗議。

陳培瑜質詢時表示，「李女士也坐在現場，請允許我不叫她李委員，我認為她沒有資格擔任台灣的立委，請允許我叫她李女士」。前陣子李女士就職之後，民進黨團提出聲明，希望立法院長韓國瑜要有態度，針對李女士就職爭議的問題，立法院要有態度，但很可惜民進黨團沒有收到任何進度。

陳培瑜指出，本來今天的報告事項中有民眾黨8名新任立委的就職查照案，民進黨態度清楚，也提案要求將該案退回程序委員會，但韓國瑜稍早協商時，希望民進黨團先允許他用黨團協商的方法，「來解決這個我認為是國安問題的問題」，民進黨團願意接受這個作法，但難以理解國安問題如何用黨團協商解決？甚至還聽到相關謠言威脅稱，「不撤回李貞秀的案子就繼續擋軍購」。

陳培瑜詢問，卓榮泰會如何處理李貞秀案，以德國為例，明文規定外國籍配偶不得參政，參政須完成入籍，且通過對憲政忠誠的測試、反極端主義的審查；韓國也是規定外國籍配偶一律不得參政，與北韓有國籍、組織關係，全面排除公職；以色列規定，外籍配偶即便已入籍，若支持敵對勢力、否認國家存在，仍可禁止參選。大部分民主國家絕對不會讓沒有放棄國籍、沒有國家忠誠的人擔任公職，更何況是最高民意殿堂的民意代表。

陳培瑜還說，中共的法規清楚寫到，任何組織和公民都應當依法支持協助配合國家情報工作，保守所知悉的情報工作秘密，不確定李女士在台灣是否要配合中國的法令，更何況李女士進入委員會以後，能實質索資、參加公聽會及秘密會議，甚至能干預台灣的政策及法律、預算，國人怎麼看台灣出現這麼大的一個國安漏洞？

卓榮泰回應，對國家的效忠、對憲法的忠誠，必須出於主動與真誠，若是被逼迫或不得已，那這樣的效忠與忠誠是一點價值都沒有，希望每個國人尤其公職人員要主動、真誠的效忠國家與憲法。過去考慮到兩岸不同政治實體的糾葛，因此用很多模糊立場，若模糊讓對手無法出手還好，如果讓自己無法自保，就不能再繼續模糊下去，必須清清楚楚，而若這件事又與軍購扯在一起，那更形重要，軍購在立法院審議，立委對除了中華民國之外其他國家盡效忠義務的時候，行政機關很難毫無保留的向該立委或立法院提供所有的機密資料，這個是國家情勢的必然，希望能儘速解決。

陸委會副主委梁文傑指出，李貞秀當初登記參選不分區立委時，還兼具大陸的戶籍，同時有台灣及大陸的身分，從陸委會的角度來看，李當時並不符合兩岸條例入籍10年後能參選的資格；而即使這個部分解決了，她還是有國籍法20條的問題，就職前必須申請放棄原國籍，就職一年之內須辦理完成，因此從這兩個部分來講，會對李貞秀女士的立委資格產生疑義，各部會會有相關的因應措施。

梁文傑強調，陸委會並不會懷疑任何一位陸配對台灣的忠誠，但是主觀上的忠誠度，與客觀上的法律義務衝突，在這個時候必須重視，不能陷人於困難的境地。梁文傑話說到一半時，李貞秀在台下表達抗議，陳培瑜要求時間暫停，盼韓國瑜維持議場秩序，隨後，梁文傑表示，不懷疑李貞秀主觀上對中華民國的忠誠，但不能信任每一個人在面對中共的武力或利誘時會是勇士，勇士在這世界上一定會有，但不會很多。對於李貞秀以後的索資或質詢，都會用最嚴格的標準處理。

卓榮泰也重申，放棄戶籍如果不被證實為真，或有瑕疵，就無法起算這10年能夠取得的資格，就職前若無法證明有放棄國籍的行為，那也沒辦法依照國籍法完成必要的法律條件，這兩個雙重瑕疵，必須由主管機關進行認定之後，進行行政上的決定。

陳培瑜最後呼籲韓國瑜公開回應，為什麼要退回程序委員會的事情要被否決，不知道之後公開的黨團協商，如何就這個案子進行協商，難道韓國瑜不認同國安議題嗎？難道韓國瑜不認為雙重忠誠問題，是為了保護李女士嗎？韓國瑜則在陳培瑜質詢結束後表示，「有關李貞秀委員身分認定事宜，本席已於今日上午向各黨團報告，我們將提報黨團協商進行討論。」

民進黨立委陳培瑜質詢時，質疑民眾黨立委李貞秀的國籍與忠誠問題，李貞秀高舉「敬請遵守中華民國憲法」紙張抗議。（記者廖振輝攝）

