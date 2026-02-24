民眾黨疑122條款恐使我失出口優勢 卓榮泰：台美談妥ART就是最好方案

行政院長卓榮泰今（24）赴立法院進行新會期施政報告，並接受黨團施政總質詢。（記者廖振輝攝）

立法院新會期今（24）日開議，行政院長卓榮泰受邀進行施政報告並接受黨團質詢。期間，民眾黨團總召陳清龍質疑，台美簽訂ART關稅貿易協定卻遭遇美改以122條款向全球徵收15%關稅，恐使工具機、自行車、紡織等產業變出口重災區。卓榮泰回應，相比暫行稅率20%、122條款的15%且疊加，繼續爭取台美ART有效就是最好的方案。

立法院新會期今天開議，邀請卓榮泰提出施政報告。民眾黨團總召陳清龍質詢指出，我國日前與美談成「台美對等貿易協定」（ART）後不久，便遇上美國聯邦最高法院判定美國總統川普違法引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），川普隨後改以「貿易法」122條款向全球徵收15%關稅，質疑此舉恐使我前功盡棄，直言精機、自行車、紡織等產業將成出口重災區。

對此，卓榮泰回應，我國目前商品輸美關稅為暫行的20%，隨著台美簽訂ART，多項產品關稅將降為15%不疊加、出口更具競爭力，而目前行政院在做的，就是確認台美關稅協定內容繼續有效，相較美方122條款下的15%疊加，ART就是當下情勢「最好的方案」。

另針對陳清龍質疑台美簽署ART後，行政院遲未對個別產業進行衝擊影響評估，對此，卓榮泰強調，3月3號一定會提出完整評估報告，屆時將以更精準的數據向國人報告；農業部長陳駿季則補充，報告中就ART對產業影響的評估已全數完成，更指出對農業是新的契機，搭配農業基金300億，更將進一步提升其競爭力。

