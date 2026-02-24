傅崐萁要求提「國家安全與核心技術保護條例」卓揆這樣回

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。。（記者廖振輝攝）

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。國民黨團總召傅崐萁質詢時，要求政院在一個月內提出「國家安全與核心技術保護條例草案」，包括先進製程數量限制、出境管制與人才留根機制，若行政院未提案，國會將提出版本。卓榮泰表示，歡迎提出不違憲、不違法、可執行的版本，現行已有相關法律與措施，行政院可整合檢視不足處補強。

而對於行政院前副院長施俊吉稱，他早於一個多月前就提出警告，勸阻我政府不應美國最高法院判決出爐前，與美國達成談判協議，傅崐萁今日也質詢卓揆，為什麼沒有採用施俊吉的提醒？卓榮泰說，請委員信任鄭麗君，不要相信其他說法，相信現任的副院長，才了解所有的狀態。卓揆也感嘆，談判回來之後，國內的反應委員是知道的，為什麼要這樣對談判團隊這麼殘忍、苛刻的批評呢？給談判團隊一點鼓勵有那麼困難嗎？

不過，傅崐萁仍詢問，去年台灣對美出超1500億美元，美國這麼需要台灣的產品，我們不能有底氣、信心跟他們談判，為什麼急就章、這麼急簽署？卓榮泰則表示，「我們為什麼有急就章？當初不是還有委員說我們太慢嗎？」

傅崐萁也問，農林漁牧如何面對零關稅的衝擊？卓榮泰表示，已經有產業、農業的支持，不要說開放進口的部分，還有守住稻米、紅豆、大蒜等，未來農業實際衝擊再大的時候，還有準備300億元的農安基金做後續處理。會視衝擊程度及整個國際情勢的發展，還會對農民做更多元的市場開發。

農業部長陳駿季說，真正有進口的這些產品，有82.5％是零關稅是對我們有利的，因為是對我們原料為主。至於瘦肉精目前標準是否放寬？卓榮泰表示，在國人健康的大原則底下，只要有科學根據、國際標準，必須與國際接軌。美國牛肉已被認定為風險可忽略國家地區，且相關肉品不會進入校園營養午餐。傅崐萁追問，基改食品有多少要放進來？卓榮泰回答：「沒有。」

另外，傅崐萁質疑台積電赴美投資程序是否完備，投審會、金管會與央行是否同意？卓榮泰表示，產業全球布局屬企業自主，實際執行仍須依政府程序審查，卓強調，政府並未替企業簽約，而是尊重企業決策，也將推動AI新十大建設，確保核心技術與產業根留台灣。

傅崐萁詢問，新簽MOU涉及848億美元採購與投資，政府是否協助企業取得融資與保障？經濟部長龔明鑫說，若屬重大投資，企業向國家或美國銀行貸款，政府可協助並提供必要保證，未來若啟動投資計畫，政府將配合完善規劃。

