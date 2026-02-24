中國假消息、假民調將加大介選力道 國安局成立「9合1」專案應對

總統賴清德監誓國家安全情報幹部訓練班第26期結訓學員完成宣誓。（圖由國安局提供）

九合一選舉將於今年底登場，總統賴清德今（24）日出席國安局「71週年局慶大會暨安幹班第26期結訓典禮」致詞表示，中國勢必藉由假消息、假民調、開設地下賭盤，以及各種經貿與觀光操作，加大介選力道；國安局已經成立「9合1」選舉安維專案，後續要積極指導國安情報團隊持續加強協調合作，確保選舉不受外力干擾。

國安局今日上午舉行「71週年局慶大會暨安幹班第26期結訓典禮」，總統賴清德親臨會場並致詞，國安會秘書長吳釗燮陪同與會。

賴清德致詞表示，肯定國安局同仁堅守崗位、付出專業，協助政府在各種挑戰中穩健前行，並期許安幹班結訓學員，保持初心、精進專業，在守護國家安全、維護民主憲政道路上，全力以赴。

賴清德指出，國際情勢快速變化，新型態威脅層出不窮，尤其中國併吞台灣的野心從未改變，不僅持續升高對台軍事恫嚇、經濟脅迫、灰色地帶行動、網路攻擊、認知作戰等複合式施壓，近年更透過金錢利誘、債務脅迫、網路勾聯等手法，對國軍單位、行政機關、社團組織與關鍵產業，進行統戰滲透及竊密。同時，中國動員協力組織，藉由多元管道對我發動認知作戰，企圖激化社會對立、混淆各界認知，進一步影響友盟對我國的支持。

賴清德指示，國安局應將「反統戰、反滲透、反併吞」列為首要任務，持續統合國安情報團隊能量，強化反情報部署，並與檢調單位協力合作，以情報支援案件偵辦，全力防堵境外敵對勢力破壞及滲透，進而鞏固台灣的民主防線。

賴清德表示，國際社會近年來高度關注中國的擴張行為及所帶來的安全風險，台灣身處對抗威權主義擴張的最前線，他要求，國安局應把握拓展國際情報交流的關鍵時刻，與更多友盟國家擴大戰略溝通與情報合作。

賴清德指出，去年國安局已與國際友盟召開近250場安全對話及專案會議，期待未來透過更密切的情資交流與安全協作，與民主夥伴共同攜手維護區域和平穩定。

賴清德也指出，今年我國將迎來「9合1」選舉，中國勢必藉由假消息、假民調、開設地下賭盤，以及各種經貿與觀光操作，加大介選力道，干擾台灣民主選舉。特別在影響輿論方面，去年國安情報團隊查報超過4.5 萬組異常帳號、蒐獲超過231萬則爭議訊息。

賴清德強調，國安局已經成立「9合1」選舉安維專案，後續要積極指導國安情報團隊持續加強協調合作，共同防範跨境惡意操作，確保選舉不受外力干擾，讓民主制度穩健運行。

此外，賴清德也肯定國安局勇於承擔歷史責任，主動依法清查戒嚴時期國安局所有政治檔案，並將檔案全部解密，於昨日移交國發會檔案局。賴清德表示，國安局相關做法，不僅是資訊公開的重要里程碑，也是政府落實轉型正義、還原歷史真相、回應社會期待的具體行動，更對各政府機關樹立良好的典範。

總統賴清德致詞勉勵國安局全體同仁。（圖由國安局提供）

