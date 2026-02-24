為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台商面臨中國3大風險 陸委會籲做好風險管理

    2026/02/24 13:39 記者張軒哲／台中報導
    陸委會主委邱垂正強調，台商面臨中國經濟內部、經濟外部及政治三大風險。（記者廖耀東攝）

    陸委會主委邱垂正強調，台商面臨中國經濟內部、經濟外部及政治三大風險。（記者廖耀東攝）

    海基會「2026大陸台商春節活動」首次離開台北移至台中市舉辦，總統賴清德、陸委會主委邱垂正、海基會董長蘇嘉全與數百名台商共襄盛舉，邱垂正強調，台商面臨中國經濟內部、經濟外部及政治三大風險。

    邱垂正說，當前台商在中國大陸投資經營，會面臨三大風險，提醒台商做好風險管理。第一、中國經濟內部風險。包括：外商投資劇減、青年高失業率、消費動能不足、房地產市場不振，大量補貼造成產能過剩、競爭式的內捲、通貨緊縮與物價持續低迷等，影響台商獲利。

    第二、中國經濟外部風險。包括：美國對中國的關稅戰及科技圍堵持續進行中，未來可能還有金融戰；中國產品向全球傾銷，各國展開貿易報復，在大陸的台商連帶受害。第三、政治上的風險。包括：中共軍機艦擾台、針對性軍演已成為常態，國際關注台海衝突的可能性。此外，中共以國安及「懲獨」為由，推出系列國安專法與加大對台灣「長臂管轄」或「跨境鎮壓」等法律戰，並且鼓勵舉報，使台商面臨財產損失及人身自由的風險。

    大陸台商從過去的左右逢源，變成現在的左右為難。學者專家提出了三條可行路徑。

    第一、以出口為導向的台商，可以用「中國+1」，全球布局，分散風險，例如拓展東協、墨西哥或回台投資。第二、以內需為導向的台商，在當地轉型深耕，需要設法打入當地的供應鏈，但面臨內捲化競爭風險。第三、屬於低毛利、高風險產業的台商，建議階段性獲利了結，逐步退場。經濟部、陸委會和海基會，都是服務和支撐台商的鐵三角，一定會盡力提供協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播