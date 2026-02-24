台商面臨中國3大風險 陸委會籲做好風險管理

陸委會主委邱垂正強調，台商面臨中國經濟內部、經濟外部及政治三大風險。（記者廖耀東攝）

海基會「2026大陸台商春節活動」首次離開台北移至台中市舉辦，總統賴清德、陸委會主委邱垂正、海基會董長蘇嘉全與數百名台商共襄盛舉，邱垂正強調，台商面臨中國經濟內部、經濟外部及政治三大風險。

邱垂正說，當前台商在中國大陸投資經營，會面臨三大風險，提醒台商做好風險管理。第一、中國經濟內部風險。包括：外商投資劇減、青年高失業率、消費動能不足、房地產市場不振，大量補貼造成產能過剩、競爭式的內捲、通貨緊縮與物價持續低迷等，影響台商獲利。

請繼續往下閱讀...

第二、中國經濟外部風險。包括：美國對中國的關稅戰及科技圍堵持續進行中，未來可能還有金融戰；中國產品向全球傾銷，各國展開貿易報復，在大陸的台商連帶受害。第三、政治上的風險。包括：中共軍機艦擾台、針對性軍演已成為常態，國際關注台海衝突的可能性。此外，中共以國安及「懲獨」為由，推出系列國安專法與加大對台灣「長臂管轄」或「跨境鎮壓」等法律戰，並且鼓勵舉報，使台商面臨財產損失及人身自由的風險。

大陸台商從過去的左右逢源，變成現在的左右為難。學者專家提出了三條可行路徑。

第一、以出口為導向的台商，可以用「中國+1」，全球布局，分散風險，例如拓展東協、墨西哥或回台投資。第二、以內需為導向的台商，在當地轉型深耕，需要設法打入當地的供應鏈，但面臨內捲化競爭風險。第三、屬於低毛利、高風險產業的台商，建議階段性獲利了結，逐步退場。經濟部、陸委會和海基會，都是服務和支撐台商的鐵三角，一定會盡力提供協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法