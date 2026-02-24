太平洋島國論壇 外交部：今年將循例組團以「發展夥伴」名義參與

外交部長林佳龍去年底在帛琉總統惠恕仁的陪同下，實地走訪今年PIF的預定地。（圖擷取自林佳龍臉書）

去年在所羅門群島舉辦的太平洋島國論壇（PIF）因中國施壓，禁止包含台灣在內的多數對話夥伴及發展夥伴與會。今年論壇將由我國友邦帛琉主辦。外交部亞東太平洋司司長林昭宏今（24）日證實，將循例籌組代表團，以「發展夥伴」名義參與相關會議與活動。

林昭宏今日於外交部例行記者會表示，外交部在總合外交政策下，透過與友邦合作，並以公私協力的模式來推動榮邦計畫，深化雙方的經貿合作，繼而達到固邦榮邦的目標。

林昭宏說明，今年我國友邦帛琉將主辦太平洋島國論壇峰會及各項周邊會議，並已經與我國、美國、日本、澳洲等夥伴等展開討論，如何共同合作，讓這屆太平洋島國論壇能圓滿成功。此外，帛琉政府也正在構思要運用主辦PIF的機會，向所有與會代表展現，民主自由陣營夥伴與太平洋島國推動合作，促進區域發展、良善治理、提升韌性的實績。

林昭宏指出，台灣多年來與帛琉政府共同致力在農漁業、清淨能源、人才培訓、觀光、醫療衛生基礎建設等各領域發展合作，屆時也願意配合帛琉政府以最適當方式呈現合作成果，深信今年主辦的帛琉政府一定會秉持太平洋島國論壇傳統、慣例，以及太平洋之道精神，PIF對話夥伴將至帛琉參與今年的盛會，我國也將循例籌組代表團，以「發展夥伴」名義參與相關會議與活動。

