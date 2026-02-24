立院新會期開議！卓榮泰喊話：國安不能等、預算不能再擋

行政院長卓榮泰24日赴立法院施政報告。（記者廖振輝攝）

立法院第11屆第5會期今天開議，行政院長卓榮泰在施政報告向立法院喊話，「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨」、「國家安全不能等，也不能再擋」，呼籲朝野以國家利益優先，通過強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例、115年中央政府總預算案，讓經濟、社會及國家更安全。

立法院今天邀請卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。卓榮泰於口頭報告時，依序以「更開放、富強、安全、公平的台灣」四大面向，說明近期的施政成果與未來展望。

請繼續往下閱讀...

在更安全的台灣部分，卓榮泰表示，⾯對中共持續進⾏的各種灰⾊地帶侵擾，政府與全國⼈民都是國軍最堅實的後盾。過去10年，除了軍公教加薪，累計調幅達到14.7%之外，國軍還有23項加給調升，其中去年5項加給調升，增加138億元的經費，同時也已核定無⼈機戰⾾部隊加給，每⽉最⾼可領1萬2000元。

卓榮泰指出，今年的國防預算總計達9495億元，占GDP的3.32%。「強化防衛韌性及不對稱戰⼒計畫採購特別條例」草案，在未來8年，投入1兆2500億元，打造具備建構重層防衛體系、引進⾼科技與AI及厚植國防產業等三⼤特⾊的先進防衛作戰體系。

卓榮泰說，特別條例當中的拖式⾶彈、標槍⾶彈、M109A7⾃⾛砲等3項軍售案，美政府已正式向我⽅提供發價書草案，依作業程序，應於3⽉31⽇前完成簽署與⽀付⾸期款。他向也喊話，「韓院長、江副院長，沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨；國家安全不能等，也不能再擋」。

卓榮泰強調，韓院長、江副院長以及各位委員先進，他要再次重申，對中華民國國家的唯⼀效忠，對中華民國憲法的唯⼀忠誠，是全體國民，尤其是所有公職⼈員最基本的國家信仰，這份信仰必須出於主動與真誠，這份信仰不容打折，也不容有任何瑕疵，更不要測試國家法律的底限。

卓榮泰最後總結，2026年世界棒球經典賽即將在3⽉開打，平時分散在台灣、⽇本、美國各球隊的我國職業好⼿，將組成最強的台灣國家隊。其實台灣本身就是⼀⽀國家隊，朝野來⾃不同的政黨，對內可以競爭，對外必須團結。可以在每⼀個位置守護國家，在每⼀次出擊為國家拚出最好的成績。

卓榮泰說，新會期的開始，希望朝野不分黨派，以國家利益優先，通過「財政收⽀劃分法」院版草案，讓經濟更安全；通過「115年度中央政府總預算案」，讓社會更安全；通過「強化防衛韌性及不對稱戰⼒計畫採購特別條例」，讓國家更安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法