柯建銘主動表達願助黨團傳承 蔡其昌：感謝成全、會多請益協助

民進黨團幹部改選最終協調以推舉方式完成，擔任總召長達20年的柯建銘正式交棒，結果出爐後，兩人在台前相互擁抱致意。（民進黨立法院黨團提供）

民進黨立法院黨團今天舉行幹部改選，擔任20年的黨團總召柯建銘將正式交棒前立法院副院長蔡其昌。蔡其昌會後受訪表示，感謝柯建銘的成全，如果未來遇到重大挑戰，柯建銘都是「最好的顧問」，會多請益協助；新任書記長范雲轉述，柯在會議後沒多就主動表達願意協助，現場氣氛一陣感動，大家並起立鼓掌。

本屆民進黨團總召選舉罕見出現競爭態勢，由蔡其昌挑戰現任總召柯建銘。民進黨團大會今天經約半小時閉門會議後，黨團以推舉方式達成共識，由前立法院副院長、立委蔡其昌出任總召，幹事長由莊瑞雄接任，書記長則由范雲擔任，這也意味著柯建銘將卸任總召一職。

黨團大會進行期間，場內不時傳出「莊瑞雄讚！」、「蔡其昌讚！」、「柯建銘讚！」等呼聲。范雲會後受訪還原，柯建銘在會議開始沒多久，討論完委員會之後，就主動表達願意協助蔡其昌。因此現場大家都感動，並起立鼓掌，感謝柯建銘願意繼續協助黨團，「並沒有名號，但願意協助傳承」。

蔡其昌受訪表示，柯建銘願意站在傳承、持續讓他的經驗可以給未來的世代接班的團隊，「謝謝總召的成全，這是一個重擔，未來民進黨黨團內部會團結合作，一起努力」。如果遇到重大挑戰或疑難雜症，柯建銘都是最好的顧問，跟柯之間會有一定程度的維繫。

談及柯總召未來的角色，蔡其昌說，他跟柯建銘於公於私感情都很好，「我私下會多請益他，請他多多協助」。他說，總召就是服務大家、整合意見、對外代表民進黨團的角色，黨團是每一個成員的，每一個成員的意見、對政策的主張會充分跟幹部、成員溝通。

蔡其昌也說，民進黨是執政黨，跟行政部門必須要維持最好的互動，不希望出現過去行政院想要做什麼，立法院好像資訊跟進程都不太了解的情形，下一個階段會跟行政院溝通，如何建立起更好行政立法的溝通默契。此外，民眾也在等待，立委接收到民意後怎麼快速讓行政院知道且有所回應，這也是黨團很重要的責任跟方向。

蔡其昌表示，他希望朝野互動能夠更加理性與和諧，大家多釋出一點善意，多溝通，多互相了解立場，共同為台灣、為台灣百姓著想、人民著想，這應該是大家共同的期待。

