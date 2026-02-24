為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    馬年兩岸情勢發展 陸委會主委邱垂正：堅定對等尊嚴原則

    2026/02/24 13:44 記者張軒哲／台中報導
    陸委會主委邱垂正強調兩岸發展堅定對等尊嚴原則。（記者廖耀東攝）

    陸委會主委邱垂正強調兩岸發展堅定對等尊嚴原則。（記者廖耀東攝）

    陸委會主委邱垂正今日指出，長期關注中國大陸對台政治動向，中國對台步步進逼，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，希望在新的一年，兩岸可以良善互動。

    邱垂正今（24）日出席海基會「2026大陸台商春節活動」受訪指出，截至目前為止，中共對台的複合性的施壓，仍然是步步進逼、極限施壓。包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，以及一連串的法律戰、認知作戰、灰色地帶侵擾。

    邱垂正強調，包括大家比較熟悉的這個跨境鎮壓、長臂管轄，這些法律戰，對台灣的施壓越來越大。所以就整體中共對台的政策，就是反獨、反介入、促統、促融合，若對台灣的極限施壓沒有改善的話，兩岸關係要回復到正常健康有序的交流，會很辛苦。

    邱垂正說，就台灣的立場，仍然會堅定對等尊嚴的原則，希望兩岸能夠健康有序的交流，也希望中國大陸能夠相向而行，共同在新的一年、新的氣象，兩岸能夠良性互動。

    陸委會主委邱垂正強調兩岸發展堅定對等尊嚴原則。（記者張軒哲攝）

    陸委會主委邱垂正強調兩岸發展堅定對等尊嚴原則。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播