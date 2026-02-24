馬年兩岸情勢發展 陸委會主委邱垂正：堅定對等尊嚴原則

陸委會主委邱垂正強調兩岸發展堅定對等尊嚴原則。（記者廖耀東攝）

陸委會主委邱垂正今日指出，長期關注中國大陸對台政治動向，中國對台步步進逼，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，希望在新的一年，兩岸可以良善互動。

邱垂正今（24）日出席海基會「2026大陸台商春節活動」受訪指出，截至目前為止，中共對台的複合性的施壓，仍然是步步進逼、極限施壓。包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，以及一連串的法律戰、認知作戰、灰色地帶侵擾。

請繼續往下閱讀...

邱垂正強調，包括大家比較熟悉的這個跨境鎮壓、長臂管轄，這些法律戰，對台灣的施壓越來越大。所以就整體中共對台的政策，就是反獨、反介入、促統、促融合，若對台灣的極限施壓沒有改善的話，兩岸關係要回復到正常健康有序的交流，會很辛苦。

邱垂正說，就台灣的立場，仍然會堅定對等尊嚴的原則，希望兩岸能夠健康有序的交流，也希望中國大陸能夠相向而行，共同在新的一年、新的氣象，兩岸能夠良性互動。

陸委會主委邱垂正強調兩岸發展堅定對等尊嚴原則。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法