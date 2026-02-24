為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    參加大陸台商春節活動 賴清德：兩岸維持現狀

    2026/02/24 12:58 記者張軒哲／台中報導
    總統賴清德參加大陸台商春節活動致詞。（記者廖耀東攝）

    總統賴清德參加大陸台商春節活動致詞。（記者廖耀東攝）

    總統賴清德今（24）日出席海基會「2026大陸台商春節活動」致詞指出，他重申兩岸維持現狀不變，但不會在壓力下屈服，也不會走對抗的回頭路，希望可以經由交流取代圍堵，對話取代對抗。

    今日數百名台商代表齊聚台中市春節聯誼，賴清德致詞表示，民進黨政府都是維持希望兩岸能夠維持現狀。蔡英文總統第一任上任的時候，她特別提出，承諾對中國的善意不變、承諾不變，但不會在壓力下屈服，也不會走對抗的回頭路。那第二任她上任的時候，她特別講，也是四個原則，但文字更精簡，就是民主、對話、和平、對等，八個字、4個原則。這充分表達了台灣，希望能夠跟中國大陸大家能夠和好相處。

    賴清德說，自己上任之後也是一樣，堅定地捍衛國家安全，維持台海的穩定以及印太的和平，那其中一個很關鍵的就是希望能夠維持現狀。

    賴清德提及，在2014年擔任台南市長的時候，曾經到香港參訪，因為台南機場跟香港直航，所以搭首航班機到香港。接受香港媒體採訪，當時就提出，希望台灣跟大陸能夠經由交流取代圍堵，對話取代對抗，兩岸和平發展。後來2014年，有機會去到上海復旦大學，也特別提到，希望兩岸能夠經由交流對話，然後取得了解、理解、諒解、和解，兩岸和平發展。

    賴清德說上任總統之後，也不只一次做公開聲明，兩岸有共同的敵人，就是天災、地變與傳染病，也有共同的目標，就是增進兩岸人民福祉，希望交流合作，讓兩岸能夠走向和平共榮的發展。

