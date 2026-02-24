為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    劉和然曝藍營新北市長協調內幕 和李四川「談3件事」、期待李接棒

    2026/02/24 13:29 記者羅國嘉／新北報導
    新北市副市長劉和然表示，雙方在協調過程中，只談3件事，包含對新北市要有深度了解、對民眾要有同理心、不僅要有解決問題的方法，還要有解決問題的勇氣。（記者羅國嘉攝）

    國民黨可能在三月中旬提名台北市副市長李四川，參選今年底的下屆新北市長，先前爭取提名的新北市副市長劉和然，今天出席新北市黨部新春團拜，他致詞表示，雙方在協調過程中只談3件事，分別是對新北市要有深度的了解、對民眾要有同理心，不僅要有解決問題的方法、還要有解決問題的勇氣；劉和然並透露，昨日在春酒場合巧遇李四川，雙方相互擁抱、鼓勵。

    國民黨新北市黨部今天上午舉行新春團拜，黨主席鄭麗文、副主席李乾龍、劉和然、新北市議會議長蔣根煌、市黨部主委黃志雄等人出席，鄭麗文、劉和然互動熱絡，多次握手及擁抱。

    劉和然致詞表示，擔任副市長能獲得肯定，心中非常開心，感謝鄭麗文的稱讚，他喜歡運動，運動就要有運動家的精神，李四川是他的老同事也是老長官，他對李四川非常了解，雙方在協調過程中，他只談3件事，第一要對新北市有深度了解；第二是對民眾有同理心；第三，不僅要有解決問題的方法，還要有解決問題的勇氣。

    「時間到了我們就會做決定，謝謝主席的信任也謝謝大家關心，國民黨節奏會自己拿捏。」劉和然說，新北市團隊相當穩健，期待李四川在2026年底接棒成為「新北市長李四川」。

    劉和然並透露，昨日在蔣根煌的新莊春酒場合遇到李四川，李四川也給他擁抱，一直說要來看他，但他表示不用，因為李四川是他敬重的老長官，「下一棒準備交給李四川。」

    李乾龍表示，「看到新北市協調成功，我們應該可以開紅盤，就像主席說的，從台灣頭贏到台灣尾，南、北、中都有機會開紅盤。」他相信國民黨在2026年的選舉能穩住局勢，並有機會在2028年重返執政。

    黃志雄則說，經過黨中央、地方努力，確定由李四川代表藍營參選新北市長，這個結果也代表大家要開始拚，盼一起守住新北，2028才有機會重返中央執政。

    藍營新北黨部今天上午辦理新春團拜，黨主席鄭麗文（左2）、副主席李乾龍（左1）、新北市副市長劉和然（右1）、黨部主委黃志雄（右2）等人同台出席拜年。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然與副主席李乾龍相互擁抱。（記者羅國嘉攝）

