民進黨桃園市議員初選民調 桃園、蘆竹、楊梅、龍潭4區3/16抽籤

民進黨桃園市議員初選，桃園、蘆竹、楊梅、龍潭將於3月16日到22日進行民調。（資料照，記者鄭淑婷攝）

民進黨桃園市議員初選民調將於3月16日至22日進行，桃園、蘆竹、楊梅、龍潭4區將透過民調決定提名人選，民進黨桃園市黨部表示，各區將於3月16日上午10點於中央黨部抽籤決定民調順序，當天晚上6點30分到10點30分即開始進行首區的民調，並於隔天上午10點30分公布結果。

桃園市12個選區有30人完成登記，超出中央黨部公告的26席提名名額，其中，第1選區（桃園）提名5人有6人登記、第4選區（蘆竹）提名2人有4人登記、第9選區（楊梅）提名2人有3人登記、第10選區（龍潭）提名1人有2人登記，必須進行初選民調；而第7選區（中壢）提名5人，此次僅有4人登記，現任議員徐景文不連任，提名缺額不排除徵召。

桃園區有6人登記，余信憲、黃家齊、李光達、黃瓊慧爭取連任，前時代力量桃園市議員簡智翔則是捲土重來，2018年、2022年參選失利的李柏瑟，在最後關頭完成登記，桃園區進入6搶5局面；蘆竹區4搶2，除了現任許清順，呂宇晟曾代表時代力量參選八德議員，簡伊翎、胡家智皆屬新人，簡伊翎為前立委鄭運鵬助理；楊梅區3搶2，現任鄭淑方爭取連任，黃盈淇、項柏翰則是以新人之姿爭取出線；龍潭區則由現任張肇良、張贊聞爭取1席提名。

