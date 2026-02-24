大阪春節祭遭中國山寨 台僑擬正名為「大阪台灣春節祭」

圖取自李逸洋臉書。

駐日代表李逸洋在臉書透露，大阪在地的台灣僑領反應，中國在大阪舉辦春節活動「大阪中國春節祭」，幾年前將其中的「中國」拿掉，企圖與台灣舉辦的春節活動魚目混珠，甚至盜用我方的活動照片，在地僑領非常火大，提議明年將活動正名為「大阪台灣春節祭」，以正視聽。

由台灣僑團「大阪中華總會」主辦的「大阪春節祭」，22日在大阪中華學校登場，李逸洋和僑委會副委員長李妍慧到場致詞，大阪地區的國會議員、地方政要和地方議員參加。

請繼續往下閱讀...

李逸洋表示，活動由大阪中華學校師生提供各種民俗表演，現場還有鹽酥雞、台南擔仔麵、滷味、蔥抓餅等台灣小吃，慈濟基金會和佛光會也提供素食餐點，現場擠滿人潮，整天人員進出川流不息。

「大阪春節祭」今年已進入第24屆，在大阪已成為春節期間的熱門活動。數年前中國也學台灣開始舉辦春節祭，起初活動名稱為「大阪中國春節祭」，但近幾年卻悄悄拿掉「中國」兩字，名稱和台灣舉辦的一模一樣，舉辦日期也很相近，讓很多原本要參加台灣春節祭活動的日本民眾，跑到中國山寨版的春節祭。

中國駐大阪總領事薛劍，去年11月在社群平台發文暗示要斬首日本首相高市早苗，引發日本民眾群情激憤，中方在高市上任後不斷對日施加壓力，這些行為都讓日本民眾加深對中國的反感，中國在大阪舉辦春節活動，拿掉「中國」二字，可能是基於市場考量。

李逸洋表示，台僑團體舉辦的大阪春節祭不只是推廣台灣人的春節文化，也是台灣和日本兩國國民深化交流很寶貴的機會。今年的活動過程中，大阪中華總會會長葉山祐造主動提議明年活動名稱將改為「大阪台灣春節祭」。原因是中國開辦較晚，但幾年前把原來活動名稱「大阪中國春節祭」的「中國」拿掉，變成跟我們一模一樣，魚目混珠；甚至盜用我們活動照片當成是中國主辦活動內容，行徑相當卑劣。

李逸洋表示，對於葉山會長的提議，他與僑委會副委員長李妍慧大大贊同，僑領們也都表支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法