    首頁 > 政治

    川普警告「別對美國耍花招」 林楚茵：藍白非要台灣領「疊加懲罰」？

    2026/02/24 13:15 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    川普23日在社群平台發文，警告任何國家若想要趁機「耍花樣」，將面臨更高的關稅懲罰。對此，民進黨立委林楚茵表示，川普說「玩花招的人要自負代價」。看著各國都在拚豁免，藍白卻拼命想在國會阻撓，難道是擔心台灣產業負擔太輕，非要讓台灣也去領那個「疊加懲罰」嗎？

    林楚茵在臉書PO文表示，川普才警告別對美國「玩花招」，結果藍白正忙著對台灣產業「玩花招」？今早鄭麗君副院長針對台美關稅的記者會，直接用數據打臉那些說「川普關稅被判違法所以協議沒用」的人。當全世界還在為川普的關稅風暴焦慮時，台灣已經靠著法律談判劃出了戰略紅線。

    林楚茵指出，看清楚這份「利差」，全球待遇15%關稅＋MFN（最惠國待遇稅率）疊加計算；台灣待遇依據台美對等貿易協定（ART），15%不疊加！這就是鄭副院長帶領談判團隊爭取到的底氣，甚至我們還有1735項豁免直接載明在協定裡。

    林楚茵續指，當行政團隊忙著跟美方聯繫、研議122條款與301條款的後續因應，好幫台灣企業避免「疊加稅率」時；藍白兩黨卻在開議第一天，忙著杯葛、阻撓這份能實質減少產業負擔的MOU審查。

    林楚茵直言，別人是在跟美國政府談判爭取豁免，藍白是在跟台灣自家產業爭取倒閉嗎？川普說「玩花招的人要自負代價」。看著各國都在拚豁免，藍白卻拼命想在國會阻撓，難道是擔心台灣產業負擔太輕，非要讓台灣也去領那個「疊加懲罰」嗎？

