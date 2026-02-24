深入基隆綠營艱困區開說明會 童子瑋：感情政策可以融化鐵板

民進黨基隆市長參選人童子瑋年後深入暖暖碇內艱困區辦說明會，爭取支持。（記者盧賢秀攝）

剛過完年，民進黨基隆市長提名人童子瑋今天深入民進黨艱困區暖暖碇內地區召開說明會，說明他重陽敬老金及三節慰問金加倍的長者社福政策，他說，會針對暖暖區加公園休閒設施、醫療、長照需求，同時加強通勤族的交通政策，會陸續提出政見，相信感情可以融化鐵板。

童子瑋今天上午在暖暖碇祥里民活動中心舉辦進步基隆市民見面會，有不少民眾到場。

童子瑋說，基隆是個海港，每個地區都有一些眷村，暖暖碇內就有很多過去的海軍眷村，對民進黨來說是一個艱困選區，因此他要突破同溫層，農曆年後首政說明會就來到碇內向長輩說明福利政策，他相信感情、人情可以融化鐵板，政策可以感動選民。

童子瑋說，他很有信心，會靠一步一腳印感動選民，例如仁愛區有光華國宅也是一個傳統的眷村，有非常多的外省的老伯伯、老奶奶，但他連2屆議員在光華國宅都是最高票，他幫光華國宅社區解決20年無法設置的紅綠燈，並改善公園、涼亭、公車站、燈光、水溝等，民眾會感受到民意代表或政治人物有沒有真正的體驗跟貼近民眾的生活，這個還是會感動的，民眾的心都是肉做的，大家這個時代已經走到一個「選人不選黨」的階段。

暖暖地區是一個非常重視生活品質的地區，所以未來將讓長輩有一個舒適的環境、休閒公園，國有土地、眷村再造，讓民眾有更方便休閒、醫療和長照設施。

此外，碇內有很多年輕人都是在雙北市上班，未來將規劃更方便往返交通政策，會陸續提出符合民意的政策，爭取民眾支持。

民進黨基隆市長參選人童子瑋年後深入暖暖碇內艱困區辦說明會，爭取支持。（記者盧賢秀攝）

