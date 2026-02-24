江啟臣、楊瓊瓔立院團拜 積極布局台中市長民調造勢活動

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔皆出席法院新春團拜。（擷取自江啟臣臉書）

國民黨將於下月底民調決定參選下屆台中市長的人選，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔2人今天都到立法院參加新春團拜，並就民調展開密集拜票行程，江啟臣將於3月1日在豐原樂天宮舉辦「豐原山城見面會」造勢；楊瓊瓔幕僚則表示，楊瓊瓔也積極規劃大型造勢活動中。

江啟臣和楊瓊瓔2人都在積極爭取黨提名參選下屆台中市長，2人今天皆出席立法院的新春團拜活動，江啟臣表示「祝福大家新年快樂、政通人和、心想事成」，並指出邁入國會「三黨不過半」的第3年，挑戰前所未有，他向立法院所有辛苦的議事同仁致敬，面對推陳出新的議事攻防、史無前例的作法，他知道大家時常感到精疲力竭，真的辛苦了！

楊瓊瓔也在臉書發文指出，立法院今天熱鬧舉行新春團拜，她每次站在立法院這個全國最高的民意殿堂，心裡想的，始終是如何把最好的資源帶回台中。

楊瓊瓔說，這幾年台中在盧秀燕市長的帶領下，各項建設突飛猛進，她在中央，也從未停下腳步，無論是爭取預算、推動法案，就是為了成為台中最強的後盾，強調「台中的大小事就是瓊瓔的事，3月25至3月31市長初選民調電話唯一支持楊瓊瓔」。

