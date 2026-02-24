為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    為何缺席新春團拜？ 盧秀燕今現身避談原因

    2026/02/24 12:21 記者蘇孟娟／台中報導
    昨缺席開工團拜，盧秀燕今現身主持年後首次市政會議。（記者蘇孟娟攝）

    昨缺席開工團拜，盧秀燕今現身主持年後首次市政會議。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕昨（23）日缺席任內最後一次市府新春開工團拜，也是她8年任期中首度缺席新春團拜，引發外界高度關注，今她主持春節連假後首次市政會議，被問及開工首日請假原因時，快步走進市政會議會場，避談請假行程及原因。

    昨日春節連假後上班首日，台中市政府及市議會循往例均舉行新春團拜，往年均由市長盧秀燕親自領軍主持團拜並赴議會致意，今年卻改由副市長黃國榮「代打」，盧執政8年來最後一次開工團拜首度缺席，讓外界對她請假原因有諸多想像空間。

    盧秀燕大年初一還到台中市4大宮廟發放小紅包，之後到昨日即無公開行程，政壇盛傳她3月將訪美，她連6天未公開露面，引發高度關注，昨日代表主持團拜的副市長黃國榮提及，盧秀燕是私人行程請假，由他代表主持。

    今日盧秀燕身穿一身紅，紅西裝加紅色內搭，喜氣洋洋現身主持春節連假後的首次市政會議，開會前雖回應包括川普對等關稅遭取消及立法院遷建議題，但被問及昨日新春開工團拜為何請假一事則未表示意見，直接快步走入市政會議會場，避談相關回應。

