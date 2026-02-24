關稅變局鄭麗君稱積極溝通 藍委：應立即提出實質支持對策

行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（記者塗建榮攝）

行政院今日召開「關稅最新情勢說明記者會」，行政院副院長鄭麗君指出，台美已經洽簽的對等貿易協定（ART）以及投資MOU，面對現在全球新的情勢變化，投資MOU的最惠國待遇，基本上不受影響。在既有的優惠待遇基礎上，我方會積極的與美方展開溝通聯繫，我們也已經取得美方的聯繫，也正在積極溝通當中。對此，國民黨立委許宇甄表示，台美關稅變局重創傳產與農業，政府不應以「溝通中」搪塞產業生計。行政團隊應立即針對受稅率歧視的產業提出實質支持對策，給人民一個明確的答案，而非在迷霧中等待「研議中」的虛假希望。

鄭麗君指出，美方在研議國際緊急經濟權力法（IEEPA）法源失效後的替代法律工具，我方已第一時間展開聯繫，美方初步回應指出，正進行內部法律政策重建，待完成後將向已簽署貿易協議國家進行說明，我方會持續密切溝通。現階段美方是透過「1974年貿易法」第122條款，對全球課徵附加關稅，此措施無須調查程序即可啟動，屬於過渡性安排，具有一致適用各國的性質。

許宇甄表示，鄭麗君雖試圖以「情勢改善」來安撫民心，但現實數據卻揭露台灣產業正面臨極其嚴峻的生存考驗。美方目前援引《1974年貿易法》第122條款課徵的15％進口附加稅，採取的是「疊加原有關稅」的模式，這對台灣眾多傳統產業與農業而言，相較於競爭國家，不僅是競爭力的流失，更是成本的劇增。

許宇甄強調，根據經濟部公布的評估，部分傳統產業品項，相較日本、韓國仍可能出現約數個百分點的稅率差距，競爭壓力立即浮現。這種稅率落差將直接導致台灣產品在美國市場失去競爭優勢，特別是此次受衝擊核心的化學、機械、紡織及建材等傳統產業，其所聘僱的基層勞工人數遠遠超過高科技產業。

許宇甄認為，在農業方面，過去政府強調在台美貿易協定（ART）中，已成功爭取到茶葉、樹薯粉、咖啡、鳳梨、芒果、芋頭、番石榴等72項台灣保障豁免，以及蝴蝶蘭、火鶴花、觀賞花等27項台灣專屬豁免品項。然而，隨著美方新行政命令的發布，這些原本被視為談判成果屬於台灣的豁免不再適用。農民與出口商在短短幾天內，從滿心期待回歸零關稅，到如今必須承受高額疊加關稅，政府卻無法給出具體的補救措施，這種落差讓基層農業深感被政府遺棄。

許宇甄質疑，政府在記者會中一再重申「積極聯繫」與「確保最佳待遇」，但產業界現在最不需要的就是外交辭令，而是能用於經營決策的具體指引。針對122條款造成的15%疊加關稅衝擊，政府至今未明確交代是否有對等的補貼或救濟方案；對於農產品豁免消失造成的實質損失，亦無具體的補償機制。

許宇甄沉重呼籲，行政團隊若僅將目光投向半導體等科技頂端，而忽視這些維繫數百萬家庭生計的傳產支柱，一旦引發失業潮或企業倒閉，對台灣社會穩定將造成不可逆的衝擊。這種影響的深度與廣度，絕非那些處處享有政策優惠、集資源紅利於一身且被奉為「護國神山」的科技業所能比擬。當傳產與農業在關稅風暴中孤立無援時，政府對「神山」的百般呵護，只會讓廣大的基層勞工與農民更顯落寞與心寒。

