黨部團拜擁抱劉和然 鄭麗文：新北開紅盤、拚「票圓滾滾」

中國國民黨新北市黨部今日上午舉行新春團拜，黨主席鄭麗文（右）、新北市副市長劉和然（左）同台出席，兩人互動熱絡，不僅多次握手寒暄，還當場擁抱致意。（記者羅國嘉攝）

中國國民黨新北市黨部今（24）日上午舉行新春團拜，黨主席鄭麗文、新北市副市長劉和然同台出席，兩人互動熱絡，不僅多次握手寒暄，還當場擁抱致意。鄭麗文表示，新北市是全台縮影，國民黨能長期執政有其原因，感謝市民支持與疼惜；她也盛讚劉和然展現運動家精神與團結風度，是黨內要重用的人才，呼籲將新北能量擴散全台，力拚「票圓滾滾」。

鄭麗文指出，今天新春團拜第一站就到新北市，因為新北市是全台灣的縮影，既有都會也有山海與鄉村，治理難度高，但國民黨能在新北長期執政有其原因，感謝新北市民長期支持與疼惜，「吃果子拜樹頭」一定感恩在心。她並肯定市長侯友宜過去8年「好好做事情」，讓新北交出亮麗成績單。

鄭麗文表示，若中央政府也能好好做事，人民不必每天憂心忡忡、社會不必烏煙瘴氣，盼台灣恢復祥和、善良、樸實、認真打拚的氛圍。雖然國民黨是在野黨，但多數縣市由國民黨執政，展現認真、前瞻與強大執行力，且永遠與基層站在一起，希望把這份力量擴散、延續，新北作為龍頭城市具示範作用，也盼侯友宜在新北創下的不敗戰績順利延續。

鄭麗文說，侯友宜成功背後除家人支持，也有市府團隊努力，副市長劉和然每天非常認真做事，是不可或缺的左右手，新北能交出亮麗成績，劉功不可沒。劉和然是非常優秀且夠資格的市長人選，在黨內爭取提名期間，更有風度支持地方黨部宣布的候選人，這在國民黨內難得。

鄭麗文直言，若過去國民黨有更多像劉和然的人才，許多地方不會分裂，也不會因此綠化一去不復返。劉和然一生歷練交出漂亮成績單，對黨忠誠、遵守規則，具運動家精神、大度與民主風度，未來一定是黨要重用、倚靠的人才，「為黨所重用就是為國家所重用」，國家與民眾都需要他，並請全場以掌聲肯定，為國民黨樹立良好典範。她笑稱現場「大吉大利、財源滾滾」，對國民黨而言就是「票圓滾滾」，每個地方都要滾來支持。

鄭麗文說，地方黨部主委已宣布相關規劃，中央黨部將在適當時機完成黨內提名程序，呼籲大家今年不能大意，要把新北市的能量輻射到全台灣，找回大家的信心。她強調，新北一定會開紅盤，新春團拜從年初旺到年尾，「一馬當先、馬到成功、票圓滾滾」。致詞結束後，她更走下台與劉和然緊緊擁抱。#

國民黨主席鄭麗文致詞結束後，更走下台與新北市副市長劉和然緊緊擁抱。（記者羅國嘉攝）

