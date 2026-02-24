鄭麗文稱國民黨年底選舉票源滾滾全面大贏 北北基桃攜手定江山

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今日上午參加台北市新春團拜活動致詞時指出，國民黨在馬年將馬不停蹄、一馬當先，年底九合一選舉一定會票源滾滾、全面大贏，她並強調，國民黨要從首善之都台北市出發，北北基桃將大團結，一起攜手定江山，聯手開創台灣新的未來，她相信國民黨在台北市一定會開紅盤、全壘打，不但台北市長蔣萬安連任，議長戴錫欽也要連任成功。

此外，鄭麗文在接受媒體訪問時指出，國民黨與民眾黨主席黃國昌以及民眾黨中央黨部一直保持暢通的溝通，新北市長選舉部分近日會在適當時機於中常會正式通過徵召台北市副市長李四川，同時也會展開與民眾黨協調建立藍、白合作平台及遊戲規則。

鄭麗文說，目前除了新北市，涉及藍白合作的選區還有宜蘭縣、嘉義市，其中宜蘭縣會在本月底完成內參民調，產生國民黨的人選，然後也會展開藍白合的協調﹔嘉義市部分也會趕快完成徵召，這3個縣市將同步進行藍白溝通協調，透過兩黨都能接受的機制產生共推候選人。

鄭麗文強調，國民黨雖然在野，但每天認真做事，但很可惜執政黨每天都在帶頭做亂，把台灣搞得亂糟糟，她希望新年新希望，大家都要除舊佈新，過去的撕裂對立都要放下，開始存好心、做好事，尤其在國際局勢混亂不安的情況下，台灣應該更加團結，對外就能保護台灣，爭取到最好的條件，如果執政黨還是繼續防自己人像防賊，那會是最大的悲哀，希望民進黨不要再把對手當成敵人，台灣同島一命，一定要團結一致。

她還說，國民黨執政無論在中央或地方，都不分顏色，照顧民眾一視同仁，但台灣的悲哀就在於一切先問藍、綠，現在更糟糕，就連不是紅的，也會被說成是紅色、中共同路人，搞得烏煙瘴氣，她希望看到台灣的善良與團結，重新回到過去讓大家懷念的台灣精神。

