許美華喊話傳產朋友︰任何說要退回台美關稅協定者快絕交

行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（記者塗建榮攝）

行政院副院長鄭麗君與總談判代表楊珍妮率領的談判團隊，順利與美國政府完成簽署「台美對等貿易協定」（ART）。對此，反紫光奇遊團員許美華喊話，傳統產業的朋友們，任何人只要跟你說要退回台美關稅協定（ART）重談，趕快跟他絕交，因為，少了這個協定，台灣的半導體、資通訊產品沒有差，傳產只會比現在更慘，信任執政團隊、給他們最大的支持，施壓藍白立委不要再扯後腿，在國會新會期趕快通過台美ART，就是傳產業絕處求生最該做的事。

許美華在臉書po文表示，在過年前，行政院副院長長鄭麗君已經在華府，代表台灣跟美國商務部長盧克尼特簽署了ART。在法律程序上，除非台灣國會日後否決，否則就是生效了，以台美ART雙邊協定來說，雖然美方出現最高法院判決的最新變數，但這是美國國內法的問題，不影響美國跟台灣簽下台美ART的法律效力，只要台灣這邊不要自己否決好不容易爭取到的最惠國ART協定；整包協議是互相綁定、無法分拆的，其中美方需要採取哪些法源，來支持原有的協議內容，才能完整履行合約責任，那是美國政府要去傷腦筋的事，不需用我們擔心。

請繼續往下閱讀...

許美華指出，在藍白喊出撤回台美ART重談之際，來複習一下，台灣談判團隊到底幫台灣談到了什麼條件，台灣承諾對美投資2500億美元，外加2500億的政府信用保證承諾；其中台積電去年三月就承諾投資美國的1650億美元，也計算在內，這次魏哲家再宣佈加碼投資五個新廠，金額上看2000億，幾乎快搞定台灣對美國的投資承諾，真是一家救全村，另位，台灣也跟美國深度綁定半導體供應鏈聯盟，將協助美國打造「台灣模式」的科學園區。

許美華續指，在這些前提下，台灣得到遠遠優於日、韓各自承諾對美投資5500億、3500億的關稅協議，「關稅15％不疊加，平均關稅降至12.33%、232國安產業條款的最惠國待遇，目前全球唯一；2072項台灣產品，豁免對等關稅、261項農產品如蝴蝶蘭、茶葉等豁免關稅；27項敏感關鍵農產品如稻米、、雞肉、大蒜等，我們都守住，維持原本對美國的進口關稅、不降稅；半導體、資通訊赴美設廠，豁免關稅；美國進口保健食品，降稅；美國進口小客車，零關稅」，而更重要的是，之前因為台灣沒有簽FTA，而在對美關稅吃大虧的工具機、機械、醫材、紡織、農漁產品，都吃了大補丸，稅率從20%-25%，一次降到15%跟日韓拉齊，重新又活起來。

許美華分析，整個算起來，佔台灣輸美產品的大宗75.8％的半導體、資通訊產品，爭取到《232條款》的最惠國待遇，目前幾乎是豁免關稅，不受這次美國最高法院判決的影響，這次台灣可能受影響的對美出口，大概只佔15.5％，幾乎都是傳統產業，其他絕大部分，鄭麗君領軍的談判團隊，都已經談到優於主要競爭對手日韓的最好條件了，請問國民黨立委賴士葆，還有因為通過ART就要告人的趙少康，這樣的台美關稅協議要放棄嗎？

許美華說，雖然她覺得這個機率很低，但還是來模擬一下台灣如果撤回ART，會發生什麼事？川普立刻啟動的122 條款，對所有貿易對手國加徵15%關稅，為期150天，然後開始用232、301條款，準備處理被裁定違憲無效影響的各國關稅協議內容，這個15% 是一個附加稅率，對於沒有簽協議的國家，這 15% 是直接往上疊加的，以台灣來說，半導體是被232條款保護的幾乎免稅，但傳產就完全不同了，而且，川普新公佈這15％不是從0變成15％，傳產是不同產業分別從現在的20-25%再往上加15%，到35%-40%的水準，是不是想了頭就開始痛起來？

許美華補充，目前，日本、韓國還有東南亞、歐洲各國，都已經表態，不會改變跟美國之前的雙邊協定承諾，也就是不會撤回重談。意思其實很簡單，現在撤回無疑是對川普政府的負面表態，一定招來232、或310條款貿易報復，沒有正常人會做這種自殺的事，撤回ART，傳產不只沒降稅、還會被加稅，藍白到底是多想害死台灣傳產？藍白一堆人喊撤回台美關稅協議要重新談判，就問，是賴士葆、趙少康要負責去談判嗎？你們保證能幫傳產談到更好條件嗎？

許美華認為，如果台灣繼續承諾信守台美關稅協議，不知道美國政府要用哪一條法源，來履行台美ART對台灣傳產降稅至15%的承諾，如果最後台美必須簽自由貿易協定（FTA）來解決台灣傳產的關稅問題，大家也不要太意外。

許美華直言，最後再提醒傳產朋友們，唯一能帶領台灣傳產找到活路、繼續跟美國政府磋商對話的人，就是執政黨鄭麗君團隊，信任他們、給他們最大的支持，施壓藍白立委不要再扯後腿，在國會新會期趕快通過台美ART，就是傳產業絕處求生最該做的事，沒有其他了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法