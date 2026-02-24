赴立院國情報告 鄭麗文喊話賴清德：不用怕、不必擔心

國民黨主席鄭麗文出席台北市黨部新春團拜，向賴清德總統喊話，到立法院進行國情報告「不用怕」、「不必擔心」；右為兼任市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽，左為台北市議員秦慧珠。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文今（24）日上午參加台北市新春團拜活動致詞時指出，今天她聽到一個「好消息」，就是賴清德總統在立法院長韓國瑜協調下，終於願意到立法院進行國情報告，她並呼籲賴清德「不用怕」、「不必擔心」，大大方方、堂堂正正的向國會報告，針對重大決策尤其是國家安全議題說明，只要來報告就不會有事情，並遵守國會通過的法案，不要再發生一些奇奇怪怪的事情。

鄭麗文並宣布，今天在韓國瑜主持朝野協商下，國民黨已經同意開始審查軍購特別條例，國民黨守護台灣民主與國會尊嚴，就是展現民主精神的最高表現，而且國民黨要守護台灣自由、新聞自由、言論自由以及遷徙自由，不讓台灣淪為戰場。

請繼續往下閱讀...

在接受媒體訪問時，面對媒體關切在野黨是否應該不再堅持賴清德即問即答，鄭麗文則說，尊重立法院黨團的決定。

有關台美關稅問題，鄭麗文表示，目前的問題就是一切仍在不確定當中，這在商業邏輯下會帶給貿易困擾，現在必須先等美國總統川普政府確定對外政策後，才能明朗化，日前美國最高法院判決川普政府加徵對等關稅違法後，全世界都在等待，存在高度的不確定，她呼籲賴政府要趕快與美國方面溝通，了解目前狀態。

不過，鄭麗文也強調，如果依照美國最高法院的判決，先前台灣與美國的關稅談判結論應該自始無效，至於接下來是什麼，要等待美國給出答案，賴政府同時也應該保持暢通的溝通，向國人報告，不要再像過去一樣搞黑箱，讓在野黨完全無法參與。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法