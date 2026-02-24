賴清德立院國情報告「統問統答」 民眾黨團稱一定會問到飽

台灣民眾黨主席黃國昌（左）與立法院黨團總召陳清龍（右）、幹事長邱慧洳等人24日召開「事前黑箱 事後鴕鳥 違法關稅 盡速審查？！」記者會。（記者廖振輝攝）

總統賴清德昨偕五院院長進行新春茶敘，而立法院長韓國瑜會後表示，已邀總統賴清德進行國情報告，並以「統問統答」作為基本禮遇獲接受。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今（24）重申同意此形式，強調要「實問實答」，且要回答到飽。黨主席黃國昌則批評，總統府年前函覆立法院稱不能詢問、要求答覆、聽取建言，質疑賴來立法院「到底要做什麼？」

立法院台灣民眾黨團今早針對台美關稅協定談判後續變化，召開「事前黑箱 事後鴕鳥 違法關稅 盡速審查？！」記者會，並於會後接受媒體提問；針對賴清德答應願赴立院國情報告，民眾黨團總召陳清龍表示，黨團對此主張一定是「統問統答」，而核心目標就是要求「實問實答」，對此，民眾黨團一定會問到飽，賴清德也一定要回答到飽。

此外，針對國民黨團總召傅崐萁希望賴清德具實回答，黨主席黃國昌回應，民眾黨要求實問實答，但是上會期黨團要求賴清德針對國防特別條例進行國情報告，總統府卻於回函中指出，「總統赴立法院進行國情報告之時間、方式及主題等，應基於憲法機關相互尊重原則，於協商後實施；而立法院聽取總統國情報告時，無詢問要求答復或聽取建言之權。」

黃國昌質疑，如果按照總統府的回覆，「請問賴清德你到底要來立法院做什麼？」他說，接下來在協商國情報告方式的時候，民眾黨團三長會堅持立場進行提問。

