為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北推動抽水站實務研習結合廉政宣導 透明治理打造防汛韌性城市

    2026/02/24 11:35 記者翁聿煌／新北報導
    水利局編撰工程防貪指引手冊共有10則職場上常見違失案例，局長宋德仁（中）推薦。（記者翁聿煌攝）

    水利局編撰工程防貪指引手冊共有10則職場上常見違失案例，局長宋德仁（中）推薦。（記者翁聿煌攝）

    新北市水利局為強化防汛整備並提升抽水站操作專業技能，近期辦理年度「水門、抽水站實務操作及理論研習」，規劃3梯次，每梯次為期2天，共147人參訓。課程內容涵蓋設備維護保養、消防安全、防汛應變及法律認知等主題，透過系統化訓練，強化同仁設備操作與汛期應變能力，同時提升法治觀念。

    水利局長宋德仁表示，抽水站位於易淹水或低窪地區，運作穩定與否攸關整體防洪效能，舉辦專業研習，透過「實務經驗分享」、「案例研討」、設備檢測、故障排除、消防設備與安全作業規範等，提升現場判斷與應變能力，確保颱風或豪雨來襲時，同仁都能以最快速方式應變，發揮最高防洪效能。

    宋德仁也向同仁分享近年結合科技與創新應用的成果，包括推動智慧防汛平台、抽水站預抽機制、提升城市滯洪量能及維護管理等，展現打造「韌性城市」的具體行動力，他強調，「專業、效率、透明」是防汛管理不可或缺的核心價值，透過持續精進設備與制度，並導入AI與大數據應用，讓智慧防汛持續升級，打造「不怕淹」的韌性城市。#

    新北市水利局辦理年度「水門、抽水站實務操作及理論研習」。（記者翁聿煌攝）

    新北市水利局辦理年度「水門、抽水站實務操作及理論研習」。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播