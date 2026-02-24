新北推動抽水站實務研習結合廉政宣導 透明治理打造防汛韌性城市

水利局編撰工程防貪指引手冊共有10則職場上常見違失案例，局長宋德仁（中）推薦。（記者翁聿煌攝）

新北市水利局為強化防汛整備並提升抽水站操作專業技能，近期辦理年度「水門、抽水站實務操作及理論研習」，規劃3梯次，每梯次為期2天，共147人參訓。課程內容涵蓋設備維護保養、消防安全、防汛應變及法律認知等主題，透過系統化訓練，強化同仁設備操作與汛期應變能力，同時提升法治觀念。

水利局長宋德仁表示，抽水站位於易淹水或低窪地區，運作穩定與否攸關整體防洪效能，舉辦專業研習，透過「實務經驗分享」、「案例研討」、設備檢測、故障排除、消防設備與安全作業規範等，提升現場判斷與應變能力，確保颱風或豪雨來襲時，同仁都能以最快速方式應變，發揮最高防洪效能。

宋德仁也向同仁分享近年結合科技與創新應用的成果，包括推動智慧防汛平台、抽水站預抽機制、提升城市滯洪量能及維護管理等，展現打造「韌性城市」的具體行動力，他強調，「專業、效率、透明」是防汛管理不可或缺的核心價值，透過持續精進設備與制度，並導入AI與大數據應用，讓智慧防汛持續升級，打造「不怕淹」的韌性城市。#

新北市水利局辦理年度「水門、抽水站實務操作及理論研習」。（記者翁聿煌攝）

