    首頁 > 政治

    2028將回鍋參選立委？ 高嘉瑜：相信成功不必在我

    2026/02/24 11:39 記者孫唯容／台北報導
    本屆回鍋參選港湖的議員，未來在2028年是否會捲土重來，再度參選立委？高嘉瑜則表示，「相信成功不必在我」，她要努力為民進黨在港湖拚第4席。（記者孫唯容攝）

    本屆回鍋參選港湖的議員，未來在2028年是否會捲土重來，再度參選立委？高嘉瑜則表示，「相信成功不必在我」，她要努力為民進黨在港湖拚第4席。（記者孫唯容攝）

    民進黨前立委高嘉瑜去年2月質疑國民黨立委李彥秀，在中國海南島與美國加州爾灣等地擁有房產，並涉及自住申報與居住身分問題，遭李彥秀提告加重誹謗，最終獲不起訴處分。高嘉瑜今（24日）受訪再度呼籲李彥秀應誠實申報，面對媒體問及，本屆回鍋參選港湖的議員，未來在2028年是否會捲土重來，再度參選立委？高嘉瑜則表示，「相信成功不必在我」，她要努力為民進黨在港湖拚第4席議員。

    高嘉瑜表示，她主動承諾並公開呼籲在內湖南港以配票的方式，讓民進黨在內湖南港的選票、席次極大化，她在2014年參選議員的過程中，港湖曾有4席全上的紀錄，她希望能夠為民進黨拚內湖、南港的第4席。

    高嘉瑜也說，2028大選距離現在還非常遠，相信民進黨會有自己的考量，對她個人而言，因為上一次立委選舉失利，也證明她個人在內湖南港無法去團結所有泛綠的支持者，也證明民進黨在內湖南港還需要更努力。

    高嘉瑜強調，「相信成功不必在我」，一定有比她更優秀的人，可以為民進黨爭取到2028的立委席次，而她個人努力在本次議員選舉，努力民進黨在港湖拼第4席，可以4席全上。最後她也再度喊口號「票票民進黨、港湖全壘打」。

