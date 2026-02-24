為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營潛在新竹市長人選頻被點名 林志潔這樣說了

    2026/02/24 11:37 記者洪美秀／新竹報導
    2026年民進黨潛在新竹市長人選頻被點名，陽明交大法律學者林志潔這樣說了。（資料照）

    2026年民進黨潛在新竹市長人選頻被點名，陽明交大法律學者林志潔這樣說了。（資料照）

    馬年開春，由於今年底是台灣重要的地方大選，各陣營早在春節期間展開各方布局，而各政黨目前仍有多個縣市的市長人選未定，其中藍白合示範區域的新竹市，已確認由退出民眾黨的現任市長高虹安爭取連任，綠營由誰角逐的各種人選不斷浮出檯面，多次被點名的潛在人選陽明交大法律學者林志潔今天表態回應稱，因父親反覆入住加護病房，她真的很難去想選舉的事。但有信心民進黨一定能推出最好的人選。

    林志潔也用一張兒子5年前牽著已失智多年的媽媽照片述說，從2017年開始，歷經媽媽失智的長照艱辛過程，還有面臨父親這2年多來身體衰弱速度加劇，直到現在，父親多次進出加護病房，各種發炎病痛齊發，對她來說，內心實在百感交集。而這段往返醫院的時間裡，多次接到媒體的電話，詢問關於年底選舉的諸多問題。林志潔今天也表態回應，請原諒在她父親反覆入住加護病房的此刻，她真的很難去想選舉的事。

    但林志潔說，她在新竹已生活21年，全家都在新竹，她在做好教職之餘，一定會用專業來守護台灣，守護新竹，「因為那也是在守護我所愛的家人、學生和朋友們」。但她也請市民及愛護新竹的朋友，給民進黨中央一些時間，她有信心民進黨一定能推出最好的人選。

    2026年民進黨潛在新竹市長人選頻被點名，陽明交大法律學者林志潔貼出5年前兒子陪伴失智媽媽的照片做出回應。（取自林志潔臉書）

    2026年民進黨潛在新竹市長人選頻被點名，陽明交大法律學者林志潔貼出5年前兒子陪伴失智媽媽的照片做出回應。（取自林志潔臉書）

    熱門推播