    首頁 > 政治

    韓國瑜拋立法院遷建圓山 盧秀燕喊遷都台中

    2026/02/24 12:16 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕喊話立法院遷都台中。（記者蘇孟娟攝）

    立法院長韓國瑜傳有意將立法院遷至台北圓山飯店，或另於空軍總部舊址興建新院區，國會遷建議題引發討論；台中市長盧秀燕指出，她早在上一屆市長任內就跟當時的行政院長游錫堃積極促成遷院台中，最後不了了之，這次國會遷建議題再起，她喊話盼「不要再讓中部地區失望」，希望賴政府能積極回應遷都台中。

    盧秀燕指出，她在上一屆市長任內就跟當時的行政院長游錫堃院積極促成立法院遷都台中，游還到台中了解台中市提供的據點，但當時游院長的想法未獲民進黨支持，最後不了了之。

    她說，她很高興立法院長韓國瑜再提此議題，盼不要再讓中部地區失望，希望賴政府能積極回應遷都台中。

    前立法院長游錫堃曾在2022年啟動立法院遷建選址評估，台中市府當時提議成功嶺營區、烏日兵工整備中心、立法院民主議政園區（原台灣省議會）、干城商業區、台中都會公園及清泉崗營區等6處場地，可作為立法院遷建地點；台中市政府指出，除干城商業區國產署近年已有標租計畫外，其它5處場地皆具交通便利區位、腹地廣闊的公有土地等優勢。

