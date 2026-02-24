控李彥秀美國房產獲不起訴 高嘉瑜：選民質疑「心還在台灣嗎」？

前立委高嘉瑜今（24）日受訪時質疑，國民黨立委李彥秀的政治信仰、理念是否仍「心在台灣」？還是身家都已移往海外，不管台灣發生什麼事好像都與其無關？（記者孫唯容攝）

前民進黨立委高嘉瑜去年指控國民黨立委李彥秀在中國海南島與美國加州爾灣等地擁有房產，並涉及自住申報與居住身分問題，被李彥秀提告加重誹謗，士林地檢署23日作出不起訴處分。李彥秀今天（24日）表示將依法聲請再議，堅持捍衛清譽。高嘉瑜今受訪時反問，李彥秀的政治信仰、理念是否仍「心在台灣」？還是身家都已移往海外，台灣不管發生什麼事，好像都與其無關？

高嘉瑜強調，李彥秀最該做的是誠實申報，各界普遍質疑，為何李彥秀一個人在台灣，家人、老公、女兒都長期居住在美國，在中國海南島與美國加州爾灣等地擁有房產，並涉及自住申報與居住身分問題，該行為就是美國學者質疑的藍白政治人物，其家人的「綠卡」是否需要重新檢視。

高嘉瑜說，如果在中國，一個人當官，但是其他家人都在海外，這樣的行為稱為「裸官」，李彥秀的行為也讓各界質疑，政治信仰、理念是否「心在台灣」？還是身家都已移往海外，台灣不管發生什麼事，好像都無關？這個是選民最質疑的。

針對被李彥秀提告加重誹謗，獲得不起訴處分。高嘉瑜指出，士林地檢署有確認她的指控都是有查證的，而李彥秀在監察院的財產申報房子坪數、金額都有問題，李彥秀也承認其財產申報確有疏漏，應該要誠實面對、好好檢討，不過李彥秀更應該說明為何只有獨身一人在台灣，而家人都長期住在美國，是否家人也都持有綠卡？目前針對家人的問題，李彥秀都避重就輕。

高嘉瑜認為，目前近期國民黨不斷擋軍購、擋預算，在美國的智庫學者、參眾議員等都相當不認同，甚至發表說藍白政治人物的家人在美國，並持有綠卡的狀況，應該要檢視並公佈，而李彥秀委員是否就是美國智庫學者指涉的，只有個人在台灣擔任民代，但其家人全部都在美國，並持有綠卡，甚至是美國公民，這些問題都是藍白在擋軍購的過程中，連美國的智庫學者、參眾議員，都不能接受認同，更何況是台灣的民眾。

