出席友邦聖露西亞國慶 陳明祺：感謝長期堅定挺台參與國際組織

聖露西亞駐台大使路易斯（中）與外交部次長陳明祺向出席貴賓祝酒。（外交部提供）

外交部次長陳明祺昨（23）日晚間出席友邦聖露西亞獨立47週年慶祝酒會，代表政府向聖露西亞政府及人民表達誠摯祝賀。陳明祺致詞表示，感謝聖露西亞長期堅定支持台灣參與國際組織，相信透過積極推動「榮邦計畫」，台灣與聖露西亞將能持續並肩同行。

聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）表示，感謝各界嘉賓共同歡慶聖露西亞獨立紀念日，強調台露共享民主、自由與平等價值，兩國人民有權選擇自己的領袖與生活方式。

路易斯也感謝台灣政府長期以來在農業、經貿、文化、教育、公衛及安全等各領域的協助與交流，欣見許多來台留學的露國學子在不同領域發光發熱，另表示台露將在既有堅實基礎上，繼續攜手前行。

陳明祺致詞則讚揚聖露西亞得天獨厚的自然文化底蘊，孕育出兩位諾貝爾獎得主及奧運金牌選手，另恭賀聖露西亞於去年年底順利完成大選，展現深厚的民主傳統與人民對民主治理的承諾。

陳明祺也感謝聖露西亞長期堅定支持台灣參與國際組織，繼指出台露在教育、農業、公衛及貿易等領域建立緊密夥伴關係，相信透過積極推動「榮邦計畫」，台灣將與露國持續並肩同行。

