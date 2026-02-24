川普對等關稅遭否決 盧秀燕：賴總統應赴立院「即問即答」

台中市長盧秀燕今天受訪時喊話，美國總統川普的對等關稅遭否決，呼籲賴清德總統應該赴立院報告並接受即問即答。（記者蘇孟娟攝）

美國最高法院推翻美國總統川普的對等關稅政策，美國海關也宣布停徵對等關稅，川普隨即宣布加徵15％全球關稅，衝擊全球貿易；台中市長盧秀燕今要求賴政府說清楚，之前花了20兆的代價跟美國簽的台美對等貿易協定（ART）是否還有效；她更喊話，立法院邀請總統賴清德到立法院報告，因台美關稅關係到國家經濟生存戰略，影響事關重大，「總統應接受即問即答」以有效釐清相關問題。

美國最高法院判定川普的關稅政策違法，美國海關也宣布停徵對等關稅；川普則宣佈改援引1974年《貿易法》第122條，將全球進口關稅由10%調高至15%，引發全球關注。

盧秀燕今指出，在美國最高法院宣佈川普關稅失效且美國海關跟進宣佈停徵川普對等關稅後，政府之前花了20兆的代價跟美國簽的ART是否還有效，她提醒賴政府應該要說清楚，但行政院副院長鄭麗君今早記者會中並未提及，讓業界非常焦慮。

她說，目前業者出口到美國到底會被課徵何種關稅，是川普說的有效、還是美國海關說的有效，均必須釐清；南韓已提供給出口廠商退稅指引，因之前出口美被課微的關稅是否過高、是否需退稅，建議賴政府這幾天也要趕快提供退稅指引，讓業者爭取最有利的條件。

盧秀燕另指出，川普稱改用「122條款」課稅，已比之前政府簽定的15%關稅、不疊加稅率更高，若改採122條款，台灣可能面臨的關稅將是15%再疊加，比日、韓高，對出口廠商競爭嚴重不利，因此業界非常焦慮，以台中為首的區塊都在等正確消息。

立法院長韓國瑜23日跟總統賴清德茶會後表示，總統賴清德同意赴立院進行國情報告，將規劃以「統問統答」方式進行；盧秀燕則喊話，因事關重大、關係到國家經濟生存戰略，總統應接受「即問即答」，以有效釐清，畢竟經濟及出口貿易是國家生存、經濟戰略生存中的「重中之重」首當要務。

