台美關稅協定何時送國會審議？ 鄭麗君：待美方內部明朗化

行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（記者塗建榮攝）

對於「台美對等貿易協定（ART）」何時送國會審議？行政院副院長鄭麗君今天表示，雖然台美投資合作備忘錄（MOU）部分不會變動，但ART與MOU要同時併送國會，這個承諾是不變的；近期會爭取與美方聯繫溝通，待美方內部研議明朗化並給予我方充分說明後，會盡速送國會審議，並提出影響評估。

鄭麗君指出，美方現在先以122條款對全球課徵15% 疊加MFN稅率，作為過度措施，接續會由 301條款或其他法律途徑取代。我國跟美國已經簽署的ART，是一個有利基礎，我們要鞏固這個談判結果，並在未來變動中確保產業取得相對優勢與最佳待遇，「這是我們努力的目標」。

鄭麗君說，有關MOU部分，目前美國憲法法庭判決雖無涉232條款，所以 MOU取得的最惠待遇是不會變動的。但談判過程中，對等關稅與232 條款是併談的，當時我們承諾ART 跟 MOU 要同時併送國會，這個承諾是不變的。

對於送國會的時程，鄭麗君說，我們近期會爭取與美方聯繫溝通，待美方內部研議明朗化，並給予我方充分說明後，會盡速送國會審議，並提出影響評估。

至於與美方聯繫的狀況，鄭麗君說，其實我們從第一時間就積極展開連繫。雖然對方歷經週末，但我們仍持續努力。初步取得美方的聯繫情況是，美方政府團隊目前正在進行「對等關稅法」法律依據判決失效後，法律工具的重建。

鄭麗君解釋，美方在完成內部法律工具釐清重建後，會進一步向已簽署的貿易國家進行連繫，雙方會盡速密切保持連繫，我方積極展開溝通，美方在完成內部研議後也會進速向簽署國說明。

