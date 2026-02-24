立院新會期軍購條例交鋒 卓揆：不宜由在野黨主導 但歡迎共同跨步

行政院長卓榮泰（中）24日赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

立法院新會期今天開議，國防特別條例成朝野攻防焦點。行政院長卓榮泰上午在立法院受訪表示，在新春之後，能夠共同跨出這一步是非常重要的，無論是跨的大步或小步，他都感到非常的歡迎；但主導國家國防、國家安全應該交給專業，他認為，不宜由在野黨主導，但他還是歡迎共同跨出這一步。

國防部本月初表示，美國政府已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，正式向台灣提供「發價書草案」，有效期至3月15日，但因特別條例草案尚未付委審議，國防部將向美方積極爭取展延效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

卓榮泰今天上午赴立法院進行施政報告並備質詢，會前接受媒體聯訪回應相關議題。

對於朝野黨團皆將軍購列為優先法案，卓榮泰表示，在新春之後，能夠共同跨出這一步是非常重要的，「無論是跨的大步或小步，我都感到非常的歡迎」，但是主導國家國防、國家安全應該交給專業，由國防部、軍方、行政院縝密地提出國家的需求，也會因應向美方取得購買武器的各種承諾，「不宜由一個在野黨所要來主導這樣的事情，但我還是歡迎我們共同跨出這一步。」

卓榮泰說，無論大家提出現在的方案有多少，大家應該審慎地去看國家真正的國防需求的所要。在面對這樣的局勢中，如果能夠獲得先進的、充沛的，而且是基於自主國防安全的，再加上發展國防產業、相關產業所需要的，能夠帶動國內產業的部分，都應該一併地納入，未來將在國防工業、國防自主跟國家安全上，能夠三頭並進。

媒體詢問，針對中央政府總預算跟國防預算卡關，昨天在五院茶敘是否有向立法院長韓國瑜表達訴求。卓榮泰回應，這是現在行政立法兩院當中最重要的，也是多數國人很關切的。他昨天特別提出院版的「財政收支劃分法」，如果能夠將草案付委審議後，各縣市能夠更均衡地發展，這會讓台灣的經濟、財務更安全。

卓榮泰也提到，如果中央政府總預算也能夠趕緊地來審議通過，所有的中央地方的建設、人民的福利、國家的發展，能夠按部就班地來執行，這是整個社會的安全。當然，強化韌性的國防特別預算跟特別條例，也能夠趕緊地來通過，這會是真正對於國家的安全。此外，其他的人事案同意權，他也希望立法院能夠儘速地排入議程。

