立院新春團拜 韓國瑜：盼團結讓人民生活更好

立法院今（24）日舉行新春團拜，立法院長韓國瑜表示，「現在整個國際情勢這麼複雜，內外的壓力都很大，我們一定要在可能團結的時候大家團結起來」，讓立法院、中華民國進步，讓台灣人民能享受到更美好的生活，這是新年他跟很多委員共同的期待。

韓國瑜表示，每一年過年就跟過生日一樣，總是會許願，很多生日許的願不見得會達成，第二年過生日一定繼續許願，過年也是一樣，「我們去年期待朝野一團和氣，每一位委員都笑咪咪的共商國是，結果還是吵了一整年，我們不知道會不會達成，但是今年還是要許願，希望新的一年立法院每一位委員大家一心一意為人民打拚、為國家進步努力，朝野之間有衝突最後都是和和氣氣達成共識」。

韓國瑜說，他看到每一位委員都笑咪咪的和藹可親，「尤其看到柯總召（民進黨團總召柯建銘）變得慈眉善目，我心裡最高興，以前都在罵我；傅總召（國民黨團總召傅崐萁）也笑瞇瞇的，陳總召（民眾黨團總召陳清龍）大概還不習慣，慢慢就會習慣。」

韓國瑜指出，立法院的「攻防、衝突及殺伐」從來沒有停止過，「但是我們始終堅信，人性有溫暖善良光明的一面，這一點是我們向上的動力」，過去一整年就像他大學一年級結束後升大二，國文老師在黑板上寫了一個作文題目，到現在40年過去都還記得，題目叫「如此一年」。

韓國瑜說，立法院同仁過去如此一年怎麼熬過來的，全年無休、立法院變成7-11，創憲政史上從來沒有的記錄，全年開會，但是大家咬緊牙關，都熬過來了，每一位委員尤其區域委員壓力非常的大，選區要跑、立法院該開的會不能停，委員會、院會、協調會、公聽會，各個方面大家都是蠟燭幾頭燒，但是我們都熬過來了。

韓國瑜表示，期盼馬年一定會有更好的成績，想想看多少人的期待在立法院身上，台灣的經濟看股票，台灣的政治看立法院，真的太多人的期待在立法院身上，新的一年要砥礪自己，我們知道我們身上背負太多人的期待。

韓國瑜說，他昨天跟即將參選新北市長的台北市副市長李四川聊天，李分享搭計程車時獲得司機回捐車費，盼李四川為新北市好好打拚，他聽完這個小故事以後感動萬分，「受中華文化教育長大，心中永遠住著包青天」，希望政治人物幫助好人、懲罰壞人，讓國家社會小老百姓過好日子，「親愛的立委同仁，想想看我們肩負了多少人的期待」。

韓國瑜表示，希望新的會期大家一定會有衝突，但是我們希望妥協之後，國家能夠進步，而不是為衝突而繼續衝突下去，沒完沒了，我們要達成一個共識讓國家點點滴滴的往前進步，尤其是現在整個國際情勢這麼複雜，內外的壓力都很大，我們一定要在可能團結的時候大家團結起來，讓立法院、中華民國進步，讓台灣人民能享受到更美好的生活，這是新年他跟很多委員共同的期待。

立法院副院長江啟臣表示，韓國瑜語重心長，我們還是要繼續的許願、祈福、發願，相信有願就有力，這是立法院三黨不過半的第三年，過去兩年大家已經經歷過充滿很多曲折離奇的過程，推陳出新的攻防，史無前例的作法，甚至最辛苦的是立法院所有的同仁，有點精疲力盡的感覺，要給他們掌聲鼓勵。

江啟臣說，希望新的一年繼續打起精神，讓國會更好，韓國瑜昨天與賴總統茶敘也提到「化」字，相信大家都有感，新的一年立法院大事化小，國家逢凶化吉，感謝過去兩年擔任副院長期間，很多同仁陪他接待外賓、出國訪問，希望那樣子的團結合作能延伸到立法院的內部對話溝通，理性問政達成共識，為人民謀福祉，國會的進步要一起努力，國會的形象我們一起來維護，新的一年新的願望，相信我們有能力來實現，大家一起努力，祝大家新年快樂，政通人和。

