議長邱奕勝委託網路民調 供桃市藍營提名參考

國民黨籍議員李柏坊，以line通知好友進行市長、議員選舉網路民調。（記者謝武雄翻攝）

今年是市長、議員選舉大選年，民進黨已完成議員選舉的選舉提名人數及登記程序，民眾黨也展開提名作業，國民黨雖然尚未作業，但桃園市議會議長邱奕勝委託第三方進行網路民調，民調對象涵蓋市長、各選區議員，並針對選民年齡層、政黨傾向進行分類，民調將於週五截止，屆時將作為國民黨提名作業參考。

甫開春，很多桃園市民就接到國民黨籍議員傳來市長、議員網路民調連結，點選後詢問年齡層、政黨傾向，最後網路假投票表達可能支持的人選。

值得一提的是，網路假投票已經將可能參選的人選全部羅列，市長人選包含現任張善政與民進黨立委王義川、民進黨籍總統府副秘書長何志偉；議員部分則進入分區投票，以八德為例，除了現任的國、民兩黨議員，還有前民進黨議員蔡永芳、前國民黨議員劉茂群、議員段樹文妻子林淑婷及民眾黨江沛育。

邱奕勝表示，該民調為網路民調，僅提供市黨部提名作業參考，未來黨部提名作業如果需要民調，還是會經過參選人同意後，委託專業民調公司辦理。

議長網路選舉民調，市長涵蓋現有3位人選。（記者謝武雄翻攝）

議員選舉涵蓋各選區。（記者謝武雄翻攝）

各選區有意參選者全部羅列。（記者謝武雄翻攝）

