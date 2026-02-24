鼓吹武統被遣返！中配錢麗跨海告華碩求償230萬 「這原因」卡關

錢麗認為華碩公司2支大過及對外發函內容損害其名譽，因此提起兩件民事訴訟，共計求償230萬元。（翻攝臉書）

中國籍配偶錢麗曾任職於華碩電腦公司，去年因鼓吹武統台灣，台灣身分與依親居留許可被廢止，去年12月已自行返國。她不滿被公司記2支大過並對外發函說明，因此跨海提告，要求撤銷懲處、求償200萬元，另再要求撤回函文、書面道歉並再求償30萬元。士林地方法院審理後認為，兩案均未繳足裁判費，裁定限期5日內補繳，否則將駁回其訴。

錢麗經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，發表武統相關言論，經內政部等機關審議，認定有危害國家安全與社會安定之虞，先註銷其台灣身分與戶籍，之後再經跨部會審議廢止依親居留。

內政部移民署於去年12月1日送達通知書後處分生效，錢麗依法不得使用健保，也無法繼續工作，當天傍晚即辦理完成離職程序；同月3日則搭乘飛機，自行返回中國。

隨後，錢麗認為華碩公司2支大過及對外發函內容損害其名譽，影響其職涯與社會評價，遂向法院提起兩件民事訴訟，一案主張撤銷懲處並請求名譽及精神賠償共200萬元，另一案則請求撤回函文、書面道歉並求償30萬元。

不過，法院審理認為，其中一案應繳裁判費2萬9400元，扣除已繳費用後，尚須補繳2萬7400元；另一案應繳8600元，尚須補繳7600元。

此外，裁定也提到，錢麗須於裁定送達後5日內補繳裁判費，否則將駁回起訴。

