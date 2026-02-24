美國今起徵15％疊加關稅 陳駿季：快通過ART擴大農產品輸美優勢

農業部陳駿季部長。（記者塗建榮攝）

美國最高法院裁定美總統川普去年實施的對等關稅無效，川普隨後簽署行政命令依美國122條款對全球統一課徵15%疊加關稅，農業部長陳駿季今（24日）表示，台美對等貿易協定（ART）中因順利爭取到多項主要輸美農產品豁免，將可更進一步擴大我國輸美農產品在美國市場的競爭優勢。

針對美國政府最新、將於台灣時間今天下午1時開始實施的關稅措施，將依照122條款對全球課徵15%疊加關稅，並且沒有專屬於台灣的豁免品項，我國重要輸美的農產品蝴蝶蘭等都未包含在內，依我國由行政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊，日前談定的ART，台灣關稅為15%不疊加，其中更爭取到261項輸美農產品豁免關稅，包含蝴蝶蘭、火鶴花、觀賞蛙、樹薯粉等27項我國主要輸美農產品的專屬關稅豁免（0關稅），還有鳳梨、芭樂、茶葉等72項台灣保障豁免品項。

美國已數次強調，將遵守已達成的貿易協議，呼籲各國遵守，也表示將會透過其他法律手段追加關稅，也表示若有國家耍花招，就會祭出報復關稅，也將依301條款對各國貿易往來展開調查，包含稻米、水產品等貿易的不公平障礙等。

政院今舉行關稅最新情勢說明記者會，農業部長陳駿季說明美國實施最新依122條款疊加15%關稅與ART差異，他指出，我國談判的ART中，我國農產品輸美將享有15%不疊加關稅優勢，並有261項農產品豁免對等關稅，包括27項專屬豁免及 72項保障豁免，相較於美國去年8月開始實施暫時性對等關稅（20%疊加關稅）或美國122條款實施的對全球課徵15%疊加關稅，若可順利通過ART，將更進一步有利於提升我農產品在美國市場競爭條件。

陳駿季進一步說明，目前我國農產品輸美稅率是以去年8月後為20%疊加關稅，美國僅針對簽署協定國家有保障豁免品項，以毛豆為例，目前輸美的關稅稅率為23.8%，我國農產品沒有任何專屬豁免；觀察我國農產品在美國競爭對手國差異，以蝴蝶蘭為例，台灣蝴蝶蘭輸美關稅為20%，對手國荷蘭為15%，不利我國蝴蝶蘭競爭；依122條款後，則不提供任何國家保障豁免品項，輸美產品為15%疊加關稅，毛豆輸美稅率為18.8%，蝴蝶蘭輸美稅率則變為15%，雖和荷蘭競爭立足點相同，但無法如ART中可有0關稅。

我國更在ART中守住多項農產品防線，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆輸入維持現狀，美國雞肉輸入我國關稅不變，美豬輸入我國關稅稅率則自第3年起減半。

