黃國昌不排除加入李四川團隊 侯友宜：團隊一定全力支持李四川

2026年新北市長選戰，國民黨將徵召台北市副市長李四川參選，民眾黨參選人黃國昌昨天拋出「當然」不排除加入李四川團隊，新北市長侯友宜今天受訪表示，團隊一定會全力支持李四川，請大家放心；而國民黨主席鄭麗文今到新北市黨部新春團拜，兩人有無聯繫互動？侯友宜回應，個人把自己的工作做好，才是對人民最好的回報。

侯友宜今早到鶯歌區公所舉辦行動治理座談會前接受媒體聯訪，對於目前新北藍白合的進度，黃國昌昨在節目專訪提到也可能加入李四川團隊，侯友宜對此回應，「就我來說，我們團隊一定會全力支持李四川，所以請大家放心」。

媒體也問及，國民黨主席鄭麗文早上到新北市黨部新春團拜，侯友宜沒去參加，兩人彼此有無互相聯繫、互動？

侯友宜表示，因為每一個人有每一個人的工作，個人把自己的工作做好，才是對人民最好的1個回報，尤其新北市現在還有很多的建設，今天特別到鶯歌、三峽做行動治理，跟里長們座談，所以每ㄧ個人把市政做好，就是對黨、對人民最重要的支持。

