為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌不排除加入李四川團隊 侯友宜：團隊一定全力支持李四川

    2026/02/24 09:56 記者黃政嘉／新北報導
    2026年新北市長選戰，國民黨將徵召台北市副市長李四川參選，民眾黨參選人黃國昌昨天說「當然」不排除加入李四川團隊，新北市長侯友宜今表示，團隊一定全力支持李四川。（記者黃政嘉攝）

    2026年新北市長選戰，國民黨將徵召台北市副市長李四川參選，民眾黨參選人黃國昌昨天說「當然」不排除加入李四川團隊，新北市長侯友宜今表示，團隊一定全力支持李四川。（記者黃政嘉攝）

    2026年新北市長選戰，國民黨將徵召台北市副市長李四川參選，民眾黨參選人黃國昌昨天拋出「當然」不排除加入李四川團隊，新北市長侯友宜今天受訪表示，團隊一定會全力支持李四川，請大家放心；而國民黨主席鄭麗文今到新北市黨部新春團拜，兩人有無聯繫互動？侯友宜回應，個人把自己的工作做好，才是對人民最好的回報。

    侯友宜今早到鶯歌區公所舉辦行動治理座談會前接受媒體聯訪，對於目前新北藍白合的進度，黃國昌昨在節目專訪提到也可能加入李四川團隊，侯友宜對此回應，「就我來說，我們團隊一定會全力支持李四川，所以請大家放心」。

    媒體也問及，國民黨主席鄭麗文早上到新北市黨部新春團拜，侯友宜沒去參加，兩人彼此有無互相聯繫、互動？

    侯友宜表示，因為每一個人有每一個人的工作，個人把自己的工作做好，才是對人民最好的1個回報，尤其新北市現在還有很多的建設，今天特別到鶯歌、三峽做行動治理，跟里長們座談，所以每ㄧ個人把市政做好，就是對黨、對人民最重要的支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播