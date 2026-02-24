高金素梅風波擴大 黃帝穎：如花蓮副議長翻版

無黨籍立委高金素梅。（資料照）

無黨籍立委高金素梅涉利用人頭詐領助理費、利用人頭輸入中國製快篩，還疑利用原住民多族群文化交流協會詐領補助，檢調掌握高金其中1名人頭助理在知名藝人張瓊姿所開的餐廳擔任店長，全案不法所得超過800萬元；對此，律師黃帝穎表示，高金素梅助理費付餐廳店長如花蓮副議長翻版，花蓮副議長拿助理費付民宿職員被依貪污條例收押判刑。

黃帝穎在臉書PO文表示，鏡週刊今報導，檢調掌握高金其中1名人頭助理在知名藝人張瓊姿所開的餐廳擔任店長，全案不法所得超過800萬元，加上高金素梅的核心助理張俊傑扮演關鍵角色，經常前往中國且金流異常，還利用女兒的帳戶洗錢，國安單位已介入調查，一旦遭突破，案情將擴大延燒。

黃帝穎指出，高金素梅如將助理公帑給付餐廳店長即犯貪污治罪條例利用職務詐取財物罪處七年以上徒刑，花蓮縣副議長就是前例，花蓮縣副議長潘月霞從2018至2022年將邱姓早餐店員工申報為議會公費助理，詐領助理補助費8萬5000元，還和女兒將其在花蓮縣玉里鎮經營某特色民宿的張姓員工，也申報為議會助理，詐領助理補助費26萬5800元，到卸任為止，4年共詐領128萬9198元，遭法院裁定羈押禁見。

黃帝穎直言，羈押期滿提起公訴，法院依據貪污治罪條例「利用職務詐取財物罪」判刑。

