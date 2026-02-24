為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    川普警告「耍花樣」將面臨更高關稅懲罰 王定宇：藍白到底在亂什麼呢？

    2026/02/24 10:20 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王定宇。（資料照）

    川普23日在社群平台發文，警告任何國家若想要趁機「耍花樣」，將面臨更高的關稅懲罰。對此，民進黨立委王定宇表示，請問那些要求重啟談判、拉倒不算、不修改不行的某些人，重談如果不能得到更好的結果，到底在亂什麼呢？

    王定宇在臉書PO文表示，川普是在說給誰聽呢？3個前提來看這件事，美國最高法院只是判決川普對等關稅引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）違憲，而川普還有許多法律可以使用來維持關稅談判結果，所以關稅談判結果基本上不會改變，這就是「換彈匣」說法由來。

    王定宇指出，台灣對美談判結果非常好，除了達成上限15%不疊加的關稅，還領先國際完成了232條款的豁免最惠國談判結果，76%台灣輸美的貨品豁免，而232條款沒有在美國最高法院裁判範圍。

    王定宇直言，國際專家多認為台灣不僅談成最惠國待遇，還拉平了與那些對美簽有FTA稅率優惠國（例如韓日）的競爭關稅差距，台灣是這次關稅談判的獲利國，請問那些要求重啟談判、拉倒不算、不修改不行的某些人，重談如果不能得到更好的結果，到底在亂什麼呢？

