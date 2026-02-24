為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林昶佐再登芬蘭主流媒體 談中國威脅、灰帶侵擾

    2026/02/24 09:49 記者陳昀／台北報導
    台灣駐芬蘭大使林昶佐近日再度登上芬蘭三大報，刊出半版紙本專訪。（圖擷取自林昶佐臉書）

    台灣駐芬蘭大使林昶佐近日再度登上芬蘭三大報，刊出半版紙本專訪，分享台灣在面對中國的軍事威脅、灰色地帶行動與認知作戰下，社會仍展現堅強的民主韌性，以及台灣半導體產業在全球供應鏈的關鍵地位、其所帶來的地緣政治意義。

    《Maaseudun Tulevaisuus》（農村未來報）。《Maaseudun Tulevaisuus》為芬蘭三大報之一，發行量達16萬份。該報以農村為名，然芬蘭的森林覆蓋率占75%，林業是其最大出口產業之一，是該報成為芬蘭產業政策與經貿議題的指標性媒體。

    林昶佐登上《Maaseudun Tulevaisuus》，在2月18、23日分別刊出半版紙本專訪，以及3篇網路版專訪。是歷年來亞洲國家外交官最高規格篇幅。也是林昶佐繼登上《Helsingin Sanomat》、《Keskisuomalainen》、《Iltalehti》後，再次登上芬蘭主流報紙。

    報導介紹，林昶佐從重金屬音樂人、立法委員到外交官的歷程，其與芬蘭之間的深層文化連結。

    林昶佐也在專訪中分享了台灣面對軍事威脅、灰色地帶侵擾與認知作戰時的經驗，社會仍展現堅強的民主韌性，並介紹台灣半導體產業在全球供應鏈中的關鍵地位，以及其所帶來的地緣政治意義。

    林昶佐也談到台灣致力於為國際社會貢獻的堅定承諾；例如，在他擔任立委期間，台灣曾共同推動並通過了支持烏克蘭人道援助的相關政策與預算。

    林昶佐也探討了台灣與芬蘭深化合作的巨大潛力，尤其是在高科技供應鏈領域，以及我們如何攜手為一個更安全、繁榮的世界貢獻心力。

