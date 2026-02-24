川普關稅爭議未解 立院民眾黨團：工具機、自行車等產業恐失優勢

立法院民眾黨團今（24）召開記者會，針對川普全球關稅最新變化對我關稅談判影響提出質疑。（記者陳治程攝）

我國本月中偕美正式簽署「台美對等貿易協定」（ART），然美國聯邦最高法院20日宣判川普引用IEEPA實施對等關稅違法，川普隨即改引「貿易法」122條款徵收15%關稅，引發各界議論。行政院今天（24日）早上召開記者會說明應變政策前，立法院民眾黨團質疑，我談判團隊原宣稱爭取輸美關稅15%且不疊加，如今川普被宣告違法後，恐使工具機、自行車等優勢產業稅率衝破「天花板」，呼籲行政院長卓榮泰盡速說明。

立法院民眾黨團今（24）日針對川普對等關稅變局搶在行政院之前召開記者會，再度指控政府台美對等關稅談判過程黑箱、缺乏產業衝擊評估及完整說明，又質疑如今美高等法院宣判川普違法引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵稅，恐使我台美ART失效；民眾黨立委洪毓祥質疑，我原談妥15%關稅且不疊加的天花板恐變成「地板」，形同優勢盡失。

洪毓祥認為，依據美國「貿易法」122條款，我國工具機產業在加徵15%關稅後，總稅率將來到19%、紡織品23.7%，原稅率落在5.5%至11%的自行車產業若加上15%，則會增至26%之譜；此外，原輸美可豁免關稅的蝴蝶蘭，在122條款下將失去保護傘並受徵20%關稅，相比歐盟表態「協議就是協議」堅持關稅15%不疊加，政府應對最新衝擊予以完整說明。

立委邱慧洳質疑，行政院日前表示放寬美牛、美豬萊克多巴胺劑容許值、接軌國際標準，這所謂的國際標準詳細為何？另應對開放美製客車進口配額且0關稅，30億輔導國內車廠的經費與具體政策在哪？以及我國台積電先進半導體等關鍵技術，如何保障不外流？以及針對美全球關稅最新政策，我國是否有需要重啟談判？直言「寒假已經結束，人民已經上工」，上述未解的政策疑問，都應給大眾一個完整的交代。

