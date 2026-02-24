黃國昌拋不排除加入李四川團隊 詹凌瑀：還沒開打就想去領對手薪水？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2026年新北市長選戰，國民黨將徵召台北市副市長李四川參選，民眾黨參選人黃國昌昨天拋出「當然」不排除加入李四川團隊。對此，媒體人詹凌瑀表示，黃國昌這種「彈性」真的不是普通人能做到的。這不是落跑，難道是「策略性投靠」嗎？

詹凌瑀在臉書PO文表示，欸黃國昌，說好的選到底呢？怎麼還沒開打就想去領對手薪水啦？我們黃大主席、民眾黨欽定的新北市長候選人，這幾天接受採訪居然大方表示：要是李四川被國民黨徵召，「不排除加入他的團隊幫忙」。

詹凌瑀指出，黃國昌是民眾黨的主席耶！你是要跟人家競選的人耶！人家李四川都還沒點頭，你就已經準備好要幫人家助選了？這種「隨便」程度，真的讓人懷疑你打從一開始就是選假的吧！

詹凌瑀直言，難怪之前有人叫你選到底，還會被你的禁衛軍出動咆哮，說人家在質疑你的決心，現在看來，別怪人家笑你是「落跑超速仔」，因為你現在不只超速，還直接把方向盤轉向人家的陣營去了！這種「彈性」真的不是普通人能做到的。這不是落跑，難道是「策略性投靠」嗎？

