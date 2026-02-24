國安局檔案全面解密 張育萌：國民黨是追求真相最冷血惡劣的絆腳石

國民黨主席鄭麗文23日出席中央黨部新春團拜，向與會者拜年並接受媒體採訪。（資料照）

國安局23日指出，在歷經1年4個月的自主清查後，已將戒嚴時期政治檔案全數解密，並將實體檔案併同電子影像檔移交國發會檔案局，落實國家轉型正義與政治檔案開放。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，台灣轉型正義的路曲折，檔案一直四散各處，有的「被水淹掉」、有的「無端失蹤」，國民黨就是台灣人追求真相最冷血也最惡劣的絆腳石。

張育萌在臉書PO文表示，台灣過去長期黨國不分，很多政治檔案不是放在政府，而是放在國民黨，2018年，國民黨通報政治檔案4萬多筆。促轉會比對清冊，發現國民黨聘工作人員，在舊黨部把「陳文成案」、「重要人士監控」和「海外黑名單」這些重要的政治檔案，編列成3萬多筆檔案目錄，台灣人多麽努力追查歷史，多麽希望真相水落石出？結果，促轉會問國民黨部，發現因為那些編列目錄的人離職了，國民黨新黨部又搬到八德路，所以不知道這些檔案的下落。

張育萌指出，隔年，促轉會只是要求國民黨，要把33筆跟「二二八事件」有關的政治檔案，交給國家檔案局，包括二二八事件後，「台灣改設省政府」的紀錄，還有「總統劃定全國戒嚴地域」，學過國小歷史應該就知道，照理來說，這些不是國家發生的事嗎？沒錯，當時就是黨國不分，所以這些通通收在國民黨。連「把台灣省行政長官陳儀撤職查辦」，都是在國民黨的「中全會」用臨時動議討論，民主化之後，把這些檔案交給國家，不是剛好而已嗎？結果，國民黨又不爽，提起複查被駁回後，又打行政訴訟，還主張如果促轉會不撤銷移交檔案的處分，國家要「補償給國民黨3300萬」，更扯的是，促轉會後來深度調查，發現國民黨跟政大簽署「檔案託管」的清冊，有一堆沒通報的政治檔案。

張育萌續指，國民黨的黨史館副主任吳敏，明明就有出席「政治檔案應對會議」，負責會議紀錄，而且，國民黨內的簽呈，還有發給政大的文件，都顯示吳敏不只知道除了黨史館的檔案外，還有其他政治檔案，他甚至實際參與檔案清點的工作，問題是2022年，吳敏被促轉會調查。促轉會直接把會議紀錄、清冊攤給吳敏看，質疑吳敏為什麼沒有按照事實，通報這些政治檔案，吳敏一概說「不知道有這些檔案」，或是裝傻說「沒有這件事」促轉會罰吳敏10萬，吳敏不認輸，不斷提上訴。最後，台北高等行政法院認為吳敏指示對證據的取捨不服，駁回上訴。

張育萌分析，國安局日前公布，經查了一年多，已經把「戒嚴時期」的政治檔案全部解密，而且所有內容都不遮蔽，總共94箱通通送到檔案局國安局把1992年以前的所有檔案人工掃描，內容包括「海外台獨團體活動」、「叛亂案件人員資料」，還有情報機關當時「保密防諜」的業務資料，可是，國安局是從2005年開始，才把2001年以前的檔案，用「件」為單位邊流水號。早年的檔案，是國安局的工作人員，以「卷」為單位歸檔，講白話文，國安局清查過程，也無法確認在「一卷」的檔案文件裡，有沒有哪幾「件」已經被銷毀了，⑦ 不論如何，這都是台灣在追求歷史真相上，好重要的一步。

張育萌直言，很多人以為，政府對於林義雄先生的血案，或是陳文成博士的悲劇，會有一份檔案，直接寫明罪魁禍首的大名，但事實上，台灣轉型正義的路實在曲折，檔案一直是四散各處，有的「被水淹掉」、有的「無端失蹤」，如果我們以為，轉型正義就像打遊戲破關，只要到最後一關，把那張終極檔案上，蓋著名字的黑色色塊掀開，就真相大白那我們恐怕要失望了，但不能因為困難，就不去做呀。就像田秋堇前輩說的「不是因為有希望才行動，是因為有行動才有希望」。

