黃國昌同台李乾龍喊「各種可能性都有」 吳靜怡：黃的戰術是把民眾黨歸隊給國民黨

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌昨日（22日）下午到三重先嗇宮參拜，與國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍同台，對於新北藍白合議題，黃國昌表示「各種可能性都有」，最重要的是善意與誠意。對此，媒體人吳靜怡表示，黃國昌的戰術是把民眾黨歸隊給國民黨，白只是藍的外掛！柯文哲幹嘛拿不會選到底的黃國昌砸自己民眾黨的腳？新北一開局馬上先自宮？

吳靜怡在臉書PO文表示，選舉才剛要開始，民眾黨主帥一句「不排除加入李四川」，把整個戰局最重要的「承諾」自己先打穿，讓民眾黨想經營地方組織的決心崩落，難道民眾黨從新北、宜蘭、嘉義一路都是打假球？柯文哲想把黃國昌當成民眾黨的槓桿，沒想到，黃國昌很急著先把自己槓桿折斷！還順手幫民眾黨貼上「選假的、談真的」標籤。對於民眾黨基層內部來說，如果黃國昌都可能不選到底，你派系人馬下去卡位，是在卡什麼？

吳靜怡指出，黃國昌的戰術是把民眾黨歸隊給國民黨，白只是藍的外掛！鄭麗文和黃國昌要簽下的「政黨合作協議」就如同藍白要台灣人跟北京簽的「和平協議」一樣；民眾黨在沒有實質交換條件下單向讓利，先把民眾黨新北戰場賣掉了，再連同宜蘭、嘉義都能搭配上，小草、小蔥跟著黃國昌衝，沒想到，最後你轉身加入對方團隊，那小草、小蔥算什麼？

吳靜怡續指，同床異夢的兩顆太陽？柯文哲想繼續吃同情票，黃國昌不斷吸仇恨值！據傳黃國昌搭乘的車子「四度差點被砸」，司機必須說「我只是跑車的，不是民眾黨的人」才能確保沒事，當黃國昌不斷把被嗆說成「民進黨操作」時，怎麼不想想，如果是操作，為什麼柯文哲沒被嗆？而柯文哲也從為自己喊冤的口吻轉變成質疑司法到底出了什麼問題，繼續裝可憐。

吳靜怡直言，正常的政黨經營，常常是透過「市長戰」把能見度與議題拉滿，去換議員席次、換議會黨團、換市政參與，柯文哲恐怕沒想到，自己找來的黃國昌，讓市長選戰退場、議員人才被吸納、民眾黨被削弱，真不虧是超速仔！

