為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    一樣都是黨主席 周軒酸黃國昌：柯從沒說過不排除加入侯友宜團隊

    2026/02/24 10:49 即時新聞／綜合報導
    黃國昌稱不排除加入李四川團隊，周軒昨對此直言：「一樣是黨主席，柯文哲從來沒有說過『不排除加入侯友宜的團隊』。」（資料照）

    黃國昌稱不排除加入李四川團隊，周軒昨對此直言：「一樣是黨主席，柯文哲從來沒有說過『不排除加入侯友宜的團隊』。」（資料照）

    民眾黨主席黃國昌投入2026新北市長選戰，不過他昨日（23日）語出驚人，被問到「若是李四川出線，會不排除加入李四川的團隊」？黃國昌回應：「當然啦！」政治工作者周軒昨對此直言：「一樣是黨主席，柯文哲從來沒有說過『不排除加入侯友宜的團隊』。」

    周軒指出，一樣是黨主席，柯文哲從來沒有說過「不排除加入侯友宜的團隊」，柯文哲至少還把民眾黨放在自己心上，知道身為黨主席代表的是黨的格調，但黃國昌就不一樣了，他從頭到尾只有想到自己，所以他可以毫不遲疑的說出「加入對手的團隊」。

    周軒強調，黃國昌說不排除加入李四川的團隊。這代表什麼？這其實也不難猜，因為「民眾黨給不了黃國昌想要的」。

    許多網友也在周軒的貼文底下留言：「繼時代力量之後，又要跳船了？」、「說不定人家只是想再多關一盞燈啦～」、「才離開立委沒多久，真是猴急啊～」、「他已經換幾個黨了啊？」、「呂布想撈個副市長當。」、「反正新北就是李超配。」、「七彩黃國昌，準備跳槽。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播