一樣都是黨主席 周軒酸黃國昌：柯從沒說過不排除加入侯友宜團隊

民眾黨主席黃國昌投入2026新北市長選戰，不過他昨日（23日）語出驚人，被問到「若是李四川出線，會不排除加入李四川的團隊」？黃國昌回應：「當然啦！」政治工作者周軒昨對此直言：「一樣是黨主席，柯文哲從來沒有說過『不排除加入侯友宜的團隊』。」

周軒指出，一樣是黨主席，柯文哲從來沒有說過「不排除加入侯友宜的團隊」，柯文哲至少還把民眾黨放在自己心上，知道身為黨主席代表的是黨的格調，但黃國昌就不一樣了，他從頭到尾只有想到自己，所以他可以毫不遲疑的說出「加入對手的團隊」。

周軒強調，黃國昌說不排除加入李四川的團隊。這代表什麼？這其實也不難猜，因為「民眾黨給不了黃國昌想要的」。

許多網友也在周軒的貼文底下留言：「繼時代力量之後，又要跳船了？」、「說不定人家只是想再多關一盞燈啦～」、「才離開立委沒多久，真是猴急啊～」、「他已經換幾個黨了啊？」、「呂布想撈個副市長當。」、「反正新北就是李超配。」、「七彩黃國昌，準備跳槽。」

